荷里活最強碳排放演員排名出爐　冠軍係環保份子但最唔環保

不少荷里活名人都十分關注環保議題，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）年前獲得奧斯卡最佳男主角時，上台領獎發表感言都要提及關保育。不過，最近里安納度竟然被指是最不環保的演員，究竟發生咩事呢？

里安納度狄卡比奧出名係環保份子，但竟然被指碳排放最強男演員。（電影劇照）

英國博彩公司Buzz Bingo近日發表一份報告，統計出過去10年荷里活「最高碳排放演員」排名，第一位竟然是里安納度狄卡比奧！調查根據幾位最高片酬演員的最賣座作品作出統計，例如里安納度的數據是根據《潛行凶間》計算，他在拍攝這部電影期間總共搭過幾多次飛機，由於電影去了東京、摩洛哥、巴黎及加拿大等地取景，里安納度搭機所釋放的二氧化碳高達4.8噸。

《蝙蝠俠—夜神起義》到多國取景，基斯頓比爾經常要做空中飛人。（電影截圖）

第二位是基斯頓比爾（Christian Bale），他在拍攝《蝙蝠俠—夜神起義》（Dark Knight Rises）時搭機所釋放的二氧化碳達4.7噸。基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的作品一向不吝嗇到世界各國取景，其即將上映的新作《天能》（Tenet）在愛沙尼亞、意大利、印度、丹麥、挪威及英國進行拍攝，相信數字會相當驚人。

想知其他上榜演員，立即點擊下圖：