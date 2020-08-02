【人妖打排球20周年】六大主角近況曝光　唯一變性人婚姻美滿

2000年吳君如買下泰國電影《人妖打排球》（原名為《Satree lek》，英譯《The Iron Ladies》）版權並安排在香港上映，結果大收逾1500萬港幣，創下泰片票房紀錄。戲中幾位主角的爆笑演出深受觀眾歡迎，事隔20年後，究竟仲有幾多人留在影圈打拚呢？

《人妖打排球》除咗搞笑，亦希望觀眾更關心第三性及變性人等弱勢社群。（電影截圖）

當年吳君如引入《人妖打排球》，並拉攏成班圈中人為電影配音，包括鄭伊健、谷德昭、張衛健、黃偉文及葛民輝等，在他們鬼馬抵死聲演下，為電影生色不少。須知道20年前觀眾對泰國電影的印象就只有恐怖片，失驚無神殺出一部喜劇，意外地香港觀眾受落，票房成績相當亮眼。

飾演「伊健」的杰西達邦十分靚仔，是泰國家傳戶曉的大明星。（雜誌封面）

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大家記唔記得幾位主角「伊健」、「袓兒」、「貞子」、「柏芝」、「羅蘭」及「華仔」？飾演伊健的是靚仔小生杰西達邦（Jessadaporn Pholdee），雖然由鄭伊健配音，但個樣就似劉德華與陳冠希混合體，現年43歲的他在泰國已屬上咗神枱的巨星級，今時今日仲係咁紅。

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