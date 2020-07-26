【外出】孫藝珍從影最大膽演出　重溫其23歲無敵美貌

韓國女星孫藝珍憑兩部劇集《經常請吃飯的漂亮姐姐》與《愛的迫降》再度爆紅，被封為韓劇女王。但她其實是拍電影出身，早年作品《向左愛向右愛》、《假如愛有天意》及《我腦海中的橡皮擦》為她帶來不少人氣，成功建立玉女形象。不過，孫藝珍之後為求轉型，接拍電影《外出》，與裴勇俊上演半裸激情床戲，成為其從影最大膽演出，更為她來帶亞太影后寶座。

網民形容23歲的孫藝珍靚到窒息。（劇照）

《外出》由拍過《八月照相館》及《春逝》等著名愛情片的導演許秦豪封導，講述孫藝珍的丈夫與裴勇俊的太太有外遇，一次秘密相約旅行偷情時發生車禍，雙雙受重傷入院。孫藝珍偶然發現丈夫出軌並告知裴勇俊，兩人因為要照料另一半而入住同一間賓館，相處之下產生情愫，更發生肉體關係。

當年孫藝珍為求突破而作性感演出。（電影截圖）

後來裴勇俊的太太的甦醒，而孫藝珍因丈夫傷重不治而黯然離去，兩人的關係告一段落。不過最後裴勇俊還是跟太太離婚，他跟孫藝珍在不同地方看到春雪降下時，默契地想起對方。

睇睇女神演出有幾大膽

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當年孫藝珍接連演出了《向左愛向右愛》、《假如愛有天意》及《我腦海中的橡皮擦》幾部大熱電影而人氣急升，但她似乎不甘心被定型為楚楚可憐的玉女，之後接拍了有意識大膽且有性感演出的《外出》。當年23歲的她正值顏值高峰，難得在大銀幕展露胴體，令觀眾眼前一亮。

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不過由於導演前作《八月照相館》與《春逝》太出色，《外出》被批為「雷聲大、雨點小」，有噱頭但劇本細膩度不足，裴勇俊與孫藝珍的演出亦不算驚艷，整體評價毀譽參半，不過孫藝珍憑此片獲得《第51屆亞太影展》最佳女主角。