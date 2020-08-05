盧凱彤逝世2周年｜兩奪金像獎　紀錄躁鬱症下的煎熬

2018年8月5日，盧凱彤 (Ellen)在跑馬地寓所墜樓身亡，結束32年的人生。Ellen以創作組合at17加入樂壇，致力音樂創作。2010宣布分開發展，Ellen除了推出個人專輯，更有參與電影配樂及歌曲創作，更兩奪香港電影金像獎獎項。

2015年Ellen有出席金像獎，上台獲加冕。（視覺中國）

首先在2015年，第34屆香港電影金像獎上，盧凱彤跟李端嫻 (Veegay)，憑《那夜凌晨，我坐上旺角開往大埔的紅VAN》奪得「最佳原創電影音樂」。當時Ellen在台上已透露製作這配樂時，正值躁鬱症病發，過程相當艱苦，多得Veegay幫手才完成。台上的她亦已克服了病魔，準備展開自己新一頁。

為《紅Van》做配樂時，Ellen已飽受躁鬱症煎熬。（劇照）

奈何病魔沒有預期般順攤，數年間反覆煎熬，最後更促使她作出悲痛的抉擇。2018年7月《少年的你》開拍，導演曾國祥有一天對著盧凱彤說：「為這部電影寫一首歌吧！」當時Ellen爽快答應，可惜這個承諾無法兌現，因為她一個月後便輕生。

Ellen的太太余靜萍是電影《少年的你》的攝影指導，她一直記掛著Ellen這個承諾，於是從Ellen的電腦中，找出了一首叫《Fly》的demo，當時的demo還只有簡單的結他，以及Ellen哼著零碎的旋律，後來余將這首demo交到好友吳青峰手上填詞，青峰很快把作品完成了，並保留Ellen原裝幾句的歌詞。結果這首歌亦成為今年第39屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。感人是當日太太余靜萍亦奪得最佳攝影，二人同屆雙雙獲獎，是電影界留給兩人的最好禮物。