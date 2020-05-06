金像獎2020｜盧凱彤余靜萍隔世齊奪獎　「聽你話乖乖把電影拍完」

第39屆香港電影金像獎於今午（5日）揭曉各個獎項，由於今年受新冠肺炎疫情影響，爾冬陞宣布改由在網上直播宣布賽果，而在今屆金像獎中，已故藝人盧凱彤（Ellen）跟台灣攝影師太太余靜萍雙雙獲獎，是電影界留給兩人的最好禮物。

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在2017年的金曲獎上向深情告白，兩人相愛結婚感動不少人。（網上圖片）

余靜萍在Ellen的電腦中找到了一首名為《Fly》的demo。（Instagram@岑寧兒）

大熱電影《少年的你》今年獲得12項提名，最終橫掃8獎，當中余靜萍以《少年的你》勇奪最佳攝影，而盧凱彤則以《少年的你》歌曲《Fly》奪得最佳原創電影歌曲，由她作曲，聯合吳青峰填詞，由岑寧兒主唱。

盧凱彤跟余靜萍雙雙獲獎。（影片擷圖）

盧凱彤則以《少年的你》歌曲《Fly》奪得最佳原創電影歌曲。（影片擷圖）

事實上盧凱彤跟余靜萍的愛情路並不平坦，起初兩人分隔港台兩地，又因性格不合相戀兩年分手收場，後來盧凱彤更患上躁鬱症，專心靜養2年再跟余靜萍相遇，兩人最終選擇復合，於2016年在加拿大登記結婚結束7年愛情長跑，終於開花結果的的感情，獲得圈內外人的肯定，可惜盧凱彤於2018年在住處墜樓身亡，令不少家人、歌迷痛徹心扉。

今次香港電影金像獎兩人雙雙以《少年的你》獲獎，實屬二人最好的紀念。

32歲的盧凱彤（Ellen）在去年離世，讓不少粉絲感到心痛。2016年與太太余靜萍在加拿大結婚，兩人經歷過短暫的婚姻後，便已經天人永隔。（VCG）

余靜萍的一言一語令唔少網友動容。（網上圖片）

當時余靜萍在微博上寫下「親愛的妳，聽妳的話我乖乖的把電影拍完了。這期間，確實是痛並快樂着，一半是妳，一半是這部我們都很喜歡的戲。很幸運《少年的你》劇組就像一個大家庭，該讓我動氣的一切仍舊沒因為這段難熬的時刻而對我特別寬容，該讓我欣喜的也沒少過讓我可以忘記傷痛，每一個人的擁抱，溫暖的笑和嚴厲的要求都是力量。後會有期……」余靜萍的一字一句令人動容，更令人痛心。