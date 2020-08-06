多圖｜謝茜嘉謝西婷吊帶低胸大露背　與哥連法路正面交鋒打鑊勁

現年43歲的謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）主演的電影《Ava》（台譯：《追殺艾娃》），講述一位頂尖女殺手的故事，淨係睇預告都見到謝茜嘉謝西婷穿起一條紅色吊帶低胸露背，連場動作戲打得俐落，相信會迷倒不少觀眾。

Jessica Chastain早前在IG上分享性感相片，其實是想呼籲粉絲記得要戴口罩。（Jessica Chastain Instagram 圖片）

電影《Ava》講述謝茜嘉謝西婷飾演的女殺手「Ava」，是效力於一個神祕行動組織，因為一次任務出錯，成為別人的獵殺對象。今次是謝茜嘉謝西婷首次擔正主演動作片，更親身上陣挑戰各場高難度動作戲，獲外媒大讚是「現實中的女英雄」。

電影《Ava》講述謝茜嘉謝西婷飾演的女殺手「Ava」是別人的獵殺的對象。（《Ava》海報）

《Ava》由謝茜嘉謝西婷親自做監製及女主角，她認為女士要反抗社會套在她們身上的刻板印象，所以她希望透過角色演繹一個全新的女英雄形象。

戲中的女殺手「Ava」不會因為身為女性而得到別人的同情，反而會被組織毫不留情地追殺，她更會與主角哥連法路（Colin Farrell）正面交鋒。

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謝茜嘉謝西婷親身上陣拍埋身打鬥、動作戲，她原本已經熱愛健身，為了電影更加強習武，又認為精彩的動作戲更要加入舞蹈動作，所以她事前又走去練舞，難怪在戲中低胸、大露背，都把她的美好身型表露無遺。《Ava》由《列車上的女孩》Tate Taylor執導、《狂野時速》的幕後團隊負責打造連串動作場景。

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