【辣手回春】杜琪峯最怪雞之作　張栢芝真咀醜男臨記嚇親觀眾

2000年上映《辣手回春》被封為杜琪峯最怪雞之作，韋家輝筆下近乎瘋狂的劇情，雖然當年上映時被批評得體無完膚，但事隔多年影迷卻給它「Cult片」的封號，究竟爛到盡頭會否就變成Cult？

呢個配搭似係古惑仔Crossover極速傳說。（電影截圖）

論製作，《辣手回春》絕不馬虎，攝影、燈光、場景、配樂都符合杜琪峯的標準，起用當時最火熱的鄭伊健、陳小春與張栢芝，還有林雪、許紹雄及黃文慧等固定好戲，出事就在於觀眾睇唔明。

睇到呢啲畫面，仲以為係王晶式爛gag。（電影截圖）

其實打著「銀河映像」的招牌，觀眾應該不會只期待這是一套《妙手仁心》式的醫療戲，但編劇韋家輝、游乃海與黃勁輝明顯玩得太刁鑽，諷刺社會、批評人性，多多少少都掌握到，奈何太前衛的表達手法，對一般觀眾來說，只會消化成「造作」，甚至會覺得杜Sir花廿日拍套爛片呃票房，倒不如睇多幾次同年出品的《孤男寡女》。

爛同Cult究竟係咪只係一線之差？（電影截圖）

《辣手回春》收逾1400萬仍被視為票房仆直，主要是因為與期望落差太大，電影簡介是部愛情片，以為鄭伊健與陳小春如何爭奪張栢芝，但愛情線到結局才展開；想睇醫生救人嗎？成班演員很會說醫療用語，但救人卻十分兒戲，整體感覺是看了個半小時，都得不出個所以然。

唔少觀眾話好記得乞丐變黃浩然呢一幕。（電影截圖）

不過眾多睇唔明之中，總有人睇得透，從他的解釋會發現自己多愚昧，多不懂電影語言，然後一傳十、十傳百，又一部Cult片誕生了。而一眾睇唔明的觀眾中，最多人談論的是張栢芝與乞丐戲份，劇情講述有位冤崩爛臭的乞丐哽親幾乎窒息至死，成班醫生不願救人，唯獨新仔張栢芝心口有個勇字，冒著大雨給乞丐做人工呼吸，栢芝真嘴臨時演員，睇到觀眾眼都凸埋。後來乞丐愛上栢芝，慢慢變成有學識又有錢的靚仔，最終進化成黃浩然，有時做好心幫人，的確可以改變人一生，呢條線應該大家都睇得明。

重溫栢芝咀乞丐一幕