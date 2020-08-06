唐伯虎點秋香｜「冬香」溫翠蘋獲讚靚過鞏俐　19歲女兒又靚又叻

經典港產片《唐伯虎點秋香》中，華府四婢以鞏俐飾演的「秋香」為首，但其餘三位都是大美人，當中有大家熟悉的「夏香」宣萱，以及「春香」賈天怡與「冬香」溫翠蘋。

當年不少觀眾認為溫翠蘋比鞏俐更美艷，來自台灣的她外貌與身材皆出眾，可惜當年電影界競爭激烈而無法突圍而出。相隔多年，溫翠蘋已經19歲，遺傳了母親的好身材，仲準備加入娛樂圈。

華府四婢都是大美人，溫翠蘋曾獲讚比鞏俐更漂亮。（電影截圖）

現年49歲的溫翠蘋參加環球中國小姐出身，曾代表台灣出戰世界環球小姐，之後入行當演員，1992年來港發展，拍攝第一部港產片《城市獵人》。這部電影雲集眾多美女，有王祖賢、邱淑貞及來自日本的後藤久美子，戲中溫翠蘋扮演邱淑貞的助手，戲份不多，但一出場的性感造型就夠賞心悅目。電影以其出眾身材作賣點，但人設是典型的無腦花瓶，重心還是落在三大女主角身上。

溫翠蘋曾推出性感寫真。（網上圖片）

回顧溫翠蘋港產片演出

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接著是《唐伯虎點秋香》的冬香，但戲份更少，可能見星途不順，溫翠蘋很快便放棄香港市場，之後她到日本發展，認識了首任丈夫，二人育有女兒齊藤依紗。2003年溫翠蘋因丈夫外遇而離婚，她帶著女兒到美國定居，並於2014年下嫁一名美籍金融顧問，可惜婚姻僅維持3年。

年近50的溫翠蘋保養得宜，是位美魔女，現在她已轉行當室內設計師。（視覺中國）

溫翠蘋的女兒Issa現改名叫溫心舞，身高達173厘米，遺傳了母親的好身材。據悉，Issa於紐約大學藝術學院主修表演，受新冠肺炎影響，她或可能休學一年，並準備返台加入演藝圈。

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