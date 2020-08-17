麥浚龍拍《風林火山》太藝術家脾氣？　傳任賢齊發火金城武拒補拍

麥浚龍（Juno）3年前開拍由他執導的大製作《風林火山》，多位影帝和重量級演員雲集，包括金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲和高圓圓等均答應出演，電影未推出就已經廣受觸目，不過自從2018年3月宣布完成拍攝後，一直上映無期。除了有傳電影超支之外，亦有報道指因為Juno要求不合理，觸怒戲中多位演員。

麥浚龍《風林火山》傳超支嚴重上映無期 監製禤嘉珍：資金沒問題

麥浚龍開拍《風林火山》，有傳因要求不合理而與眾演員鬧翻。（資料圖片）

今日（17/8）有報道指，電影開拍期間，許多演員均不滿Juno的拍攝和處事手法，而過份藝術家脾氣的他，亦令演員感到不妥。報道指，傳聞Juno經常要拍一些不合理的鏡頭，又經常「神隱」，甚少跟演員溝通，有傳金城武和梁家輝因為跟Juno在拍攝上有分歧，導致現場氣氛鬧僵，其中金城武完成合約後立即離開劇組，就算Juno想邀他回港補戲，亦以沒檔期為理而拒絕。

有傳金城武都頂唔順Juno的拍攝手法，完成合約後立即離開，事後更拒絕補拍。（資料圖片）

另一位出名好脾氣的演員任賢齊亦跟Juno有問題，因為他不滿Juno堅持要完成一些不合常理的鏡頭，和說一些無厘頭的對白。其中一場戲，小齊需要吊威也，最終不幸拉傷手，然而他早已提醒導演，該場戲就算拍得到，也無法拍出導演預期的效果，所以當場爆Seed與Juno炒大鑊，令現場工作人員相當驚訝。

Juno被指有才華，但要求太高。（Instagram@Juno）

對於上述傳聞，監製禤嘉珍回應傳媒查詢時就解釋，因為導演有才華，要求高又追求完美，「（Juno）好多時對拍攝會好堅持，咁樣就好自然會同演員有分歧，Juno始終拍嘅片唔係咁多，經驗唔夠，係需要去累積經驗嘅。」

《風林火山》是一部警匪動作片，勾勒出販毒和反毒者之間的角力。故事講述一場突如其來的爆炸令香港富商死亡，原來是販毒集團繼承人打算製造社會混亂，目的出奇地竟是為了創造一個沒有毒品的世界。

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