41歲Maggie Q演《恐懼鬥室》導演新作　Fit爆身形做埋水著Model

由Maggie Q與「雷神」哥哥Luke Hemsworth主演的恐怖片《Death Of Me》最近公開首條預告，二人在戲中演一對夫妻，本來結伴到海邊度假，卻發生離奇命案。 Maggie Q竟發現自己被老公謀殺，但死去的自己又似乎能相安無事行走，只是看預告已感到故事離奇又神秘，節奏緊湊。

由Maggie Q與「雷神」哥哥Luke Hemsworth主演的恐怖片《Death Of Me》最近公開首條預告。（IMDB圖片）

恐怖新戲《Death Of Me》由《恐懼鬥室》第二至四集的導演Darren Bousman執導，故事講述Christine（Maggie Q 飾）與Neil（Luke Hemsworth 飾）是一對夫婦，他們去了泰國海邊度假。

但兩公婆一覺醒來卻斷晒片，完全忘記昨晚發生甚麼事，於是他們一起在Neil的相機上觀看錄像。

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睡醒睇片發現老公殺死自己



但他們一起重看片段時就被嚇壞了，似乎Neil親手掐死了Christine，謀殺了太太，Maggie Q當下感到很崩潰。明明自己在片中被老公殺死，但卻能完好無缺站在他面前，相當詭異。

而距離下一艘渡輪還剩24小時，同時又有颱風來襲，這兩公婆希望重新拼湊昨晚發生的事，但就被拉向神秘，黑魔法和謀殺的方向。

Maggie Q 41歲保養得超好



從預告中可見，故事相當緊湊，同時有懸疑恐怖元素，令人期待。對於電影今次有「雷神」哥哥Luke Hemsworth參演，有網民就笑指他們一家三兄弟是否要集體出道，又有影迷大讚Maggie Q現年41歲都Keep 得非常好，保養得宜。

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其實，Maggie Q在去年創立屬於自己的服裝品牌「Qeep Up」，所有服裝及其成品均以海洋廢物循環再做成物料製作，就算包裝亦屬生物可分解塑膠，部分收入更會捐給海洋保育的慈善組織。Maggie Q也不時在社交網站分享泳衣照，身型的確還是很健康很有線條。