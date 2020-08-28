【陰陽路】「陀地位」真有其事？　戲院五大位置盡量避坐

香港戲院今日（28日）重開，相信各位影迷都急不及待入場睇戲，適逢農曆7月將近鬼節，又係時候睇鬼片，1997年上映的經典港產片《陰陽路》其中一個單元以戲院作題材，講述男主角誤坐「陀地位」而遭遇靈異經歷，究竟揀位睇戲是否要避開地雷？

戲中吳志雄與伍詠薇因坐上「陀地位」而遇上怪事。（電影截圖）

《陰陽路》由四個故事組成，包括《抄墓碑》、《陰陽路》、《紅噹噹》及《陀地位》，其中《陀地位》講述吳志雄飾演的電影明星攜女友伍詠薇到戲院欣賞其主演的新片，二人沒有依照戲票的劃位坐，誤坐「陀地位」而發生接二連三的怪事，例如伍詠薇在洗手間發現人頭、吳志雄無法逃離戲院入口的布簾，到最驚險一刻醒來原來是一場夢，但同時發現手上戲票的日期竟然是1967年7月14日。

吳志雄最後發現手上戲票竟然印上1967年7月14日。（電影截圖）

重溫《陀地位》精彩場面

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據台灣媒體報導，原來「陀地位」真有其事，這些位置專門留給「特別觀眾」，就算全院滿座，這些空位都不會出售，民俗專家指戲院的四個角落與及正中央位置通常都是「陀地位」，觀眾不應亂坐，不過這些都是民間傳說，信不信由你。

同場加映另一故事《紅噹噹》的精彩場面