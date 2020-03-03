【隱形客】23年前《陰陽路》套路相近　難忘麥家琪性感大膽獨腳戲

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近日上映的新片《隱形客》（The Invisible Man），講述有控制狂的科學家，死後以隱形姿態對女友窮追不捨，仲對其身邊人下毒手，相當恐怖。

電影改編自19世紀末的同名小說，但23年一套港產片亦用上類似橋段，而女主角麥家琪的性感大膽演出更令人留下深刻印象。

麥家琪呢場性感獨腳戲真係不得了。（電影截圖）

1997年上映的《陰陽路》由分成四個單元，每個故事的人物互相關連，當中由邱禮濤執導的《紅噹噹》就同《隱形客》意外「撞橋」。《紅噹噹》講述Jo Jo（麥家琪飾）與男友大B（朱永棠飾）去拜祭老友阿Ken（古天樂飾，在電影首個單元玩抄墓碑遊戲時死去），期間Jo Jo被已過世的杜先生（陳錦鴻飾，在第二個單元因車禍死去）纏上。原來Jo Jo當日因穿上紅色內衣而被杜先生纏身，杜先生迷惑她並發生性關係，大B見女友神智不清，找來「鬼王」畢彼得（雷宇揚飾）協助驅鬼，最終杜先生打了畢彼得後離去。

點擊下圖逐格睇劇情及精彩性惑演出

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《紅噹噹》的故事其實驚嚇欠奉，但十分香艷，由於劇情講到麥家琪因穿上紅色內衣而被鬼纏身，少不了她脫衣露出內衣的鏡頭；之後她遭鬼魂迷惑，在不清醒下與鬼魂發生性行為，雖然沒有裸露演出，但只穿著內衣上演一場意識大膽的高潮獨腳戲，相當考驗演技。而最後雷宇揚與鬼魂講數，跟鬼魂打「空氣交」就令人啼笑皆非，雖然嚇不到觀眾，但勝在娛樂性十足。

第一集《陰陽路》最經典，往後10年內拍足二十集。（電影截圖）

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