《爭寵》《瑪麗皇后》《小婦人》…盤點10部歐洲宮廷復古年代電影

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-05 23:29

華麗的時代劇可以在這個動盪的時期中，提供一個人人急需的暫時迴避感，但如果你已厭倦了各式密不透氣的客廳、修剪整齊的草坪以及一成不變的浪漫喜劇，你還有別的選擇，我們整理出一系列符合這樣期待的電影。 在這些電影中，你可以看到的有後龐克音樂風格結合變裝元素、賽龍蝦、打破人種刻板印象選角與禁忌之戀等，讓我們透過現代的角度來審視歷史，並藉此體會其中驚人的現代感。我們精心挑選出10部現在即可觀看，兼具華麗、機智以及輝煌又創新的時代劇觀影片單。

1.《瑪麗皇后》Marie Antoinette（2006）

美國導演Sofia Coppola以80年代流行音樂為背景，拍攝出一系列奢華浮誇、面具舞會及午夜凡爾賽宮漫步等情節，以歡快且顛覆性的手法描述這位注定要失敗的法國女王的統治風格。由新面孔Kirsten Dunst擔綱主演，她所演出的是充滿精力正值青少女時期的瑪麗女王，藉由不計後果的享樂在她無愛的婚姻中尋求慰藉。從糖果色的Manolo Blahnik高跟鞋到她的荷葉邊絲綢禮服，這部電影是一場視覺饗宴，讓你陶醉在幾個世紀前的歡愉狂歡中。

（ 《瑪麗皇后》劇照）

2.《咆哮山莊》Wuthering Heights（2011）

Andrea Arnold重新詮釋了Emily Brontë 19世紀的作品，內容講述著各種對於情慾的渴望。Solomon Glave與James Howson在片中分別飾演年幼及年長時期的Heathcliff，這是首次由黑人演員擔綱演出拜倫式的英雄角色，並由Shannon Beer與Kaya Scodelario飾演狂野任性的Cathy。身為兒時的玩伴，他們一起在迷霧的沼澤與風吹拂過的山頂奔跑著，但長大後，他們對彼此的愛卻很快被證實是相互毀滅的。

（ 《咆哮山莊》劇照）

3.《佳人蓓爾》Belle (2013)

Amma Asante製作的這部令人神魂顛倒的浪漫故事是由一個非凡的真實故事所構成的。電影中古古瑪芭塔勞Gugu Mbatha-Raw飾演的是一位皇家海軍上尉的混血女兒Dido Elizabeth Belle，她出生於18世紀的一個奴隸家庭中，後來成為了繼承人，也因此吸引了不少追求者，直到一位理想主義的律師（Sam Reid 飾）的出現吸引了她。他們的關係也表示Dido的政治覺醒，因為她認為自己的社會地位與仍被視為他人財產的有色人種身分是對立的。

（ 《佳人蓓爾》劇照）

《寫我華麗緣》、《惡女馬克白》、《EMMA：上流貴族》點撃即看其餘7部時代劇：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：宮劇迷必追！打破刻板印象與禁忌之愛，10部必看華麗時代劇電影推薦】