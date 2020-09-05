譚炳文逝世｜《黑社會》「串爆」好戲　「我夠話踩落月球」成經典

有「配音王」之稱的譚炳文，3個月前發現有肺癌，昨晚因呼吸困難被送往律敦治醫院，延至今早（5/9）離世，終年86歲。譚炳文一生醉心演藝事業，台前幕後均有涉獵。晚年更獲導演杜琪峯器重，參予《黑社會》、《放‧逐》及《奪命金》演出，飾演社團老叔父，其中《黑社會》中串爆一角，更是一大亮點。

譚炳文在戲中飾演「串爆」，人如其名，串到冇人有。（《黑社會》影片截圖）

譚炳文早在60年代已活躍於影壇，多演反派角色，到8、90年代，主力在電視劇及配音工作。直至2005年一個轉捩點，導演杜琪峯特意找他出山，飾演戲中力撐大Dee（梁家輝 飾）做坐館的叔父「串爆」。火爆的性格，口沫遮攔的演出深入民心，令譚炳文再次活躍於電影界，更多演社團叔父角色，包括《放‧逐》吉祥叔、《古惑仔：江湖新秩序》炳叔、《迷城》老闆一角等。

當有人提議選樂少（任達華 飾）做辦事人，承諾會帶社團踩落尖沙咀，「串爆」就神回一句︰「踩落老尖，踩到先得架？我夠話踩落月球啦！」（《黑社會》影片截圖）

劇情講到他收了大Dee錢，要在眾叔父投票時幫手拉票，當有人提議選樂少（任達華 飾），指對方承諾會帶社團踩落尖沙咀，「串爆」就神回一句︰「踩落老尖，踩到先得架？我夠話踩落月球啦！」句句頂到行。

在《奪命金》中飾演坤哥，是個無權無勢的社團叔父，跟「串爆」的演出可謂另一種味道。（《奪命金》劇照）

杜琪峯曾經在訪問提過，電視台有很多寶，只是被人忽略，所以他曾力邀不少「電視人」在自己的電影中演出，除了譚炳文，還有盧海鵬、許紹雄、黃文慧、李國麟等。後期杜琪峯又在《奪命金》中找來譚炳文演出，雖然都是社團叔父，但有別以往，今次是飾演一位潦倒的江湖大佬，要借搞壽宴抽水維生，沒有「串爆」的氣焰，卻反映出江湖上時不與我的唏噓。