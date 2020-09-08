新冠肺炎｜《銀河守護隊》勇度自爆確診　不靠藥物醫好：一場激戰

在Marvel超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中飾演飾演「星爵」養父「勇度」的Michael Rooker，在網上透露他早前確診新冠肺炎，但目前已康復，更公開最新的檢驗報告，顯示對病毒呈陰性反應。

《銀河守護隊》系列的勇度（Yondu），角色由Michael Rooker飾演。勇度是主角星爵（Starload）的義父，最終他為對方能夠生存犧牲了自己。（電影畫面）

現年65歲的男星Michael Rooker在Facebook 公開自己早前確診新冠肺炎，最後與病魔打勝仗。他貼出最新的新冠肺炎檢驗報告，留言表示，「我要讓你們知道，這是一場激戰。就如所有戰爭一樣，都是公平的。Michael在隔離的期間，決定不靠服用藥物或維化命,「我覺得如果我的免疫系統在還未準備好打仗時，再加入額外的東西會損害腎和肝。」



在這場戰役之中，他得出一個結論就是，當病毒一進入了你的體內，不是很多人能靠外在的幫助打贏新冠肺炎，Michael指這是他的個人意見而已，不是科學研究的結論。「COVID-19雖然打得不錯，但最終還是被我的免疫系統擊敗。」

Michael Rooker也在IG上跟影迷透露，他前陣子消失多日，其實是在因為染病而隔離中，當時需要好好休息，現時已經康復。

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn與Michael Rooker是好拍檔，雖然演出「勇度」的Michael Rooker在《銀河守護隊2》已死亡，但影迷一直都期待Michael Rooker再度登場。