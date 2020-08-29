安迪麥杜維長女顏值高激似美瑾霍絲　主演新冠肺炎疫情劇近日開播

26年前憑《四個婚禮一個葬禮》（Four Weddings and a Funeral）走紅的美國女星安迪麥杜維（Andie MacDowell），與模特兒前夫Paul Qualley育有三名子女，其中兩位女兒Rainey與Margaret遺傳了父母的優良基因擁有出色外型，大女Rainey更有幾分似女神美瑾霍絲（Megan Fox）！

安迪麥杜維（中）兩名女兒都是大美人，長女Rainey更被指神似女神美瑾霍絲。（Getty Images）

現年30歲的Rainey，早於2012年出道拍戲，同年仲獲邀擔任「金球獎小姐」，出色外型令人眼前一亮。除了演戲，Rainey亦以另一名字「Rainsford」出唱片，不過她似乎沒有很強事業心，多年來產量不多，最近主演了以新冠肺炎為題材的劇集《Love in the Time of Corona》。

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相反妹妹Margaret Qualley的星途就較多姿多彩，參演過名導昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），又憑迷你劇《Fosse/Verdon》獲提名艾美獎最佳女配角。