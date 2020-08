安迪麥杜維長女顏值高激似美瑾霍絲　主演新冠肺炎疫情劇近日開播

26年前憑《四個婚禮一個葬禮》(Four Weddings and a Funeral)走紅的美國女星安迪麥杜維(Andie MacDowell),與模特兒前夫Paul Qualley育有三名子女,其中兩位女兒Rainey與Margaret遺傳了父母的優良基因擁有出色外型,大女Rainey更有幾分似女神美瑾霍絲(Megan Fox)!

安迪麥杜維(中)兩名女兒都是大美人,長女Rainey更被指神似女神美瑾霍絲。(Getty Images)

現年30歲的Rainey,早於2012年出道拍戲,同年仲獲邀擔任「金球獎小姐」,出色外型令人眼前一亮。除了演戲,Rainey亦以另一名字「Rainsford」出唱片,不過她似乎沒有很強事業心,多年來產量不多,最近主演了以新冠肺炎為題材的劇集《Love in the Time of Corona》。

更多Rainey靚相

相反妹妹Margaret Qualley的星途就較多姿多彩,參演過名導昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)執導的《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood),又憑迷你劇《Fosse/Verdon》獲提名艾美獎最佳女配角。