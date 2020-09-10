【G風暴】古天樂宣萱再聚　鄭嘉穎黃宗澤謝天華加盟為終極篇埋尾

由黃百鳴監製、林德祿執導的「風暴」電影系列已經來到第五集《G風暴》，今次仲講明係完結篇，繼續有古天樂、張智霖、鄭嘉穎做主角，仲搵嚟宣萱演出，今次是繼《犯罪現場》後，第二次再與古天樂演出。除此之外，連黃宗澤、謝天華都會登場，十足昔日TVB劇集的班底，睇嚟真係要集齊所有人來個大團圓BBQ。

戲中飾演兩兄弟的鄭嘉穎及黃宗澤，都好耐冇合作，今次仲會在中環街頭追逐戲。（《G風暴》劇照）

《G風暴》的G代表G4（警方保護政要組），今次聯同ICAC調查國際人口販賣案件為主軸，過程更牽涉到恐怖襲擊。在公開的40秒片花中，有大量飛車、爆破、槍戰等大型場面。古天樂形容今次案情比以往更加複雜，更為大家解釋今集英文字母G的含意：「G其實有雙重意義，首先Chilam （張智霖）他是 G4，這是第一個解釋，第二個解釋是廉政公署裏面有一個G小組是負責臥底，我們想透過G這個字去呈現不同部門裏的一個特別組織。」

有「風暴」的地方，就有古天樂。（《G風暴》劇照）

在「風暴」系列內，一直擔任重要角色的Chilam，今集就會成為G4保護飾演東南亞大法官的宣萱，聯同 ICAC打擊國際人口販賣集團。至於飾演兩兄弟的鄭嘉穎及黃宗澤，更會在中環街頭開戰。而為增加親切感，劇組更成功申請在尖沙咀文化中心、太空館等鬧市取景拍攝，等大家睇番昔日警匪片的感覺。