《顫役前》似足《訪嚇》？結局神逆轉影迷激讚：好睇過《花木蘭》

由奧斯卡金獎提名電影《訪·嚇》（Get Out）、《我們·異》（Us）賣座製片打造的燒腦懸疑新作《顫·役·前》（Antebellum）透過不斷反轉的曲折劇情包裝種族議題，以輪迴概念暗示黑人種族血淋淋的歧視惡夢，結局更讓到場的來賓震撼不已！

不少觀眾映後紛紛大讚「最後結局的大反轉，令我看呆了！」、「一句話，千萬不要暴雷！」、「看過《花木蘭》後覺得《顫·役·前》也好看太多，劇本和演員演技真的很重要！」、「看完後內心久久無法釋懷，會不禁去思考當今社會現況。」、「《顫·役·前》從開頭就在畫面細節上留下不少線索，帶給觀眾不少解謎的樂趣！」。

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導演搭檔Gerard Bush和Christopher Renz兩人，也在宣傳《顫·役·前》時向觀眾喊話，《顫·役·前》全片暗藏的彩蛋多到可以看兩次以上，是部非常值得二刷的電影，每次看都能發現不同的驚喜！

《顫·役·前》劇情描述備受推崇的知名女作家Veronica（Janelle Monáe飾）原本過著美好的生活，然而陰魂不散的過往，令她身陷一個難以想像的可怕現實。為了活下去，Veronica必須趕在時間耗盡之前，解開眼前這個離奇謎團背後的駭人真相！

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至今入圍6座格林美獎提名，在《NASA無名英雌》（Hidden Figures）與《月亮喜歡藍》（Moonlight）中表現出色的影歌雙棲女神Janelle Monáe，近年在娛樂圈叱吒風雲，這回在片中飾演家庭美滿與事業成功的女強人Veronica可說是完美選角。

平時就熱心於公益和社會議題的她近日接受媒體專訪時表示，導演Gerard Bush曾告訴她《顫·役·前》的靈感來自於一場惡夢，對這場惡夢遲遲無法忘懷的他，決定延續《訪·嚇》、《我們·異》的概念，透過一個全新的故事再度對當今社會進行批判。

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在Gerard Bush想述說的故事中，先人們從過去伸出雙手，試圖與現在甚至是未來溝通，他們因承受令人髮指的暴行，為確保後代不會再受到同樣的壓迫而大聲呼救，「《顫·役·前》這部電影就是我們向過去伸出的援手，希望人們從過去的錯誤記取教訓，確保這些事情永遠不再發生。」

Janelle Monáe更說道：「我希望《顫·役·前》這部電影不僅僅在教育觀眾，更能夠去引導觀眾與朋友或家人去討論這段令人不安的歷史，引導他們去正視並修復這段不堪歷史所帶來的創傷。」

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