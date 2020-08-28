《屍殺半島》拍前傳？導演回應令影迷暴動　故事發生於這件事之後

2016年由孔劉、鄭有美、馬東石等眾星領銜主演的韓國喪屍大片《屍殺列車》風靡全亞洲，讓原本主要在製作動畫工作的導演延尚昊一夕之間身價飆漲，在萬眾矚目的殷切期盼之下也終於在四年後推出了真人版續集電影《屍殺半島》，這部續作不僅只套用了第一集的喪屍淪陷全國的世界觀，主角群更大翻新成姜棟元、李貞賢、李蕊、李藝媛、權海驍、金民宰和具高煥等人。

▼▼▼點圖看更多《屍殺半島》精彩劇照▼▼▼

不過你還記得四年前《屍殺列車》在亞洲各國票房大賣之時，延尚昊導演還特別推出了前傳動畫《屍殺前傳：首爾站》嗎？顧名思義動畫內容是發生在真人版電影《屍殺列車》的前日，入夜後的首爾車站，一名遊民受到不明病毒的感染成了噬血活屍，疫情迅速從車站向外擴散。當時《屍殺前傳：首爾站》動畫遭到大量影迷瘋傳，現在導演延尚昊也親自證實將為《屍殺半島》也製作一部短篇的主題動畫啦！

相關圖輯：【多圖】利穎怡曬低調性感側身照 爆差啲有份演《屍殺半島》（點圖放大▼▼▼）

《屍殺半島》講述在第一集喪屍爆發發生四年後，國家喪失其功能，朝鮮半島化為一片廢墟，姜棟元飾演的男主角帶領著倖存者試圖逃離半島並展開最後的殊死搏鬥。由於此片上映時正值新冠肺炎大片延檔潮，因此《屍殺半島》輕鬆就在台灣首週五天票房獲得新台幣1.4億元，至今全台也已累積突破3.52億的佳績，許多人都笑稱自己宛如看了《狂野時速》，不過從第一集到《屍殺半島》之所以會有如此不小的改變，現在導演延尚昊也親自宣布將會製作《屍殺半島》前傳動畫來補充世界觀，時間點就設在《屍殺列車》之後、《屍殺半島》之前的中間故事。

相關圖輯：【屍殺半島】貓肉球瘋狂拍打浴室門 戲院未重開家中已上演恐怖片（點圖放大▼▼▼）

導演延尚昊透露：「我們正在討論製作一部有關 631 部隊與敏晶之間的故事，我希望可以透過動畫的呈現，來屏除一些真人版電影的限制，讓《屍殺半島》整個故事可以進一步擴張。」你是否也期待能夠快點看見《屍殺列車》世界觀的更多故事呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】