Eleven為《天才少女福爾摩斯》兼任監製　自薦加入柔道打鬥顯身手

由Millie Bobby Brown和「獵魔士」 Henry Cavill主演的電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes），即將於9月23日在Netflix上架。才華洋溢的Millie不但在戲中飾演聰明機智的Enola Holmes，更為本片擔任監製，年紀輕輕就創意十足。早前她接受Netflix訪問時，跟大家分享自己同時演出兼任監製趣事。

《怪奇》Eleven延續偵探傳奇 Henry Cavill成最靚仔福爾摩斯

《天才少女福爾摩斯》將於9月23日在Netflix上架。（Netflix圖片）

Millie在戲中有大量動作場面，曾學過柔道的她也特意請編劇加入一些可以運用到的柔道劇情，把自己的實力呈現出來。她笑言穿着洋裝和高跟鞋去展示柔道動作，對自己來說極具挑戰性：「未來我在《怪奇物語》（Strange Things）裡穿輕鬆的衣服打鬥應該會只是小菜一碟。」提到在《怪奇物語》中，一直用美國腔演出的Millie，今次終於能用回英國腔拍戲，但她竟直言很不習慣，搞笑指：「在拍《天才少女福爾摩斯》的時候，有時候會忘記自己的角色是英國人，該用英國腔講話，還要一邊拍一邊提醒自己『我是英國人、我是英國人』。」

Millie在戲中有大量動作場面。（劇照）

今次能夠跟「獵魔士」Henry Cavill、Helena Bonham Carter和Sam Claflin合作，Millie非常興奮：「三位演員本來就很棒、很有經驗，深知每場戲該怎麼做，不過這次新合作的Louis Partridge根本是驚喜！他每場戲都給我驚喜，拍攝過程非常有趣，他很有天份！而Helena過去演過的作品我都超級愛，像是《王冠》（The Crown），我們第一次在片場見面時我很緊張，但他就馬上給我一個大擁抱，我們瞬間變成很要好的朋友。Henry跟Sam是很好的朋友，對我非常友善，我超級榮幸可以跟這麼棒的演員合作。」

拍攝過程中，Millie最喜歡的就是跟飾演福爾摩斯的Henry Cavill在寄宿學校的那場戲：「我們兩人有段深刻、充滿台詞、不同情緒的對話。我們花了三天拍攝，明明只有2到3頁劇本，但我們卻拍了很久，因為我們都非常重視這場戲。」她更笑言最後打敗Sherlock的感覺真的超級爽：「我等這一刻很久了！」

電影主要講述Enola的母親（Helena Bonham Carter飾）突然失蹤，而多年沒見的兩位哥哥決定送Enola到寄宿學校，學習成為一位優雅的淑女。但Enola不顧兩位哥哥的命令而逃學，根據母親留下的神秘線索，前往倫敦找出真相。不料途中竟然捲入伯爵失蹤案，還差點惹來殺身之禍，而最強名偵探哥哥福爾摩斯更緊貼在後，掀起多個劇情高潮。