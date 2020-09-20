驚夢49天｜太保孖Selina胞妹任容萱　恐怖演繹神秘習俗「觀落陰」

台灣近年掀起恐怖片風潮，不少都叫好叫座，票房亦不俗。而這部《驚夢49天》，就是一部結合懸疑、恐怖、推理，以及台灣民俗元素的電影。演員更邀得憑《叔．叔》成為三料影帝的太保，金鐘獎最佳男主角庹宗華，以及S.H.E Selina胞妹任容萱主演。

太保貴為金像影帝，片約不絕。（《驚夢49天》劇照）

有別於一般驚慄片，製作團隊為拍出一份真確性，將不少都市傳聞都放進戲內，例如民間警察辦案除了科學蒐證，有時還會依賴第三度空間的協助找出證據的案例，《驚》片就是以此為概念，將懸案代入靈異神秘色彩的「觀落陰」作為戲中高潮。而神秘習俗「觀落陰」，就是透過「靈魂出竅」方式帶領生人進入陰間禁區通靈尋人，太保就是飾演懂得這習俗的法師。

電影營造出一份陰森，甚至令觀眾分不出眼前是人還是鬼。（《驚夢49天》劇照）

除了太保，電影另一賣點是有S.H.E.成員Selina胞妹任容萱演出，向來走陽光少女路線的她，在《驚》片大改形象，除了參與大量武打戲，還有性侵戲碼，更需要突破心魔出手痛擊強暴犯，絕對是她演藝生涯上一大突破。任容萱更表示：「我在片中的角色在年少時慘遭性侵，即使有過不幸的遭遇，但仍將傷害化為正向動力，長大後竭力打擊罪惡，因此我亦呼籲女性受害者們不要誤會傷害是自己的錯，遭遇不幸要更勇敢面對，向前邁進！」