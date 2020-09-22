《犯罪現場》福岡奪「觀客賞」大獎　古天樂︰好電影會有觀眾支持

電影《犯罪現場》在去年上映後一直在世界各地參與影展，獲得不俗成績。繼「紐約亞洲電影節」、「仁川國際奇幻電影節」、「鹿特丹國際電影節」、「加拿大奇幻電影節」、「芝加哥亞洲躍動電影展」，今天福岡國際電影節亦宣布《犯罪現場》，獲得第30屆「聚焦亞洲．福岡國際電影節」「觀客賞」大獎，是導演馮志強繼2018年馮《大樂師．為愛配樂》後再得此獎，為港爭光，亦是首位兩度獲此殊榮的香港導演。

古天樂坦言得知獲獎非常開心，「我依然堅持好電影會受到觀眾支持」。（《犯罪現場》劇照）

礙於疫情關係，馮志強未能親身到福岡領獎，但得悉獲獎消息後深感榮幸：「謝謝福岡國際電影節與及每一位投票的觀眾，真的很高興、很榮幸，尤其是先後憑兩部完全不同類型的電影得獎，其實這個亦是我們所喜愛的香港電影特性，就是多樣化，可以包容任何類型。多謝投資的天下一電影，古天樂先生用心用力支持，多謝監製爾冬陞先生拔刀相助，還有每一位參與演員有血有肉的演出，幕後團隊每一位日以繼夜的努力，再加上宣傳發行團隊的用心，才可以完成這部電影。」

馮導又坦言現在是香港電影的艱難時候，這個獎正是一大鼓勵，令他更加相信努力是可以被世界不同地方的觀眾看到。至於男主角古天樂，亦都多謝電影節頒予此獎給《犯罪現場》。「開心得到觀眾認同，是創作團隊及台前幕後的成果，我依然堅持好電影會受到觀眾支持，希望將來拍攝更多好電影給觀眾。」女主角宣萱則坦言感到開心，得到拍檔古天樂及導演賞識邀請加入《犯罪現場》的演員陣容，希望未來日子可以拍攝更多好電影給大家！