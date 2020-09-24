天賦的禮物｜童星Mckenna Grace瞬間長大　14 歲已經要演人妻

現年14歲的Mckenna Grace曾拍住「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）演出《天賦的禮物》（Gifted）、又有份參與大作《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《詭娃安娜貝爾：回家》等電影。這位天才童星曾表演幾秒就喊出的演技，今次竟然在新作演人妻，消息嚇親不少網民。

Mckenna Grace在《天賦的禮物》中擔正，演出天才女孩Mary。（《天賦的禮物》劇照）

Mckenna Grace與基斯伊雲斯合作拍《天賦的禮物》時，其實只有10歲，但她在戲中的演出已經令觀眾很深刻，她在電影的角色是一個數學天才，精叻過很多同齡小朋友。雖然「美國隊長」是男主角，但Mckenna Grace甚至更加搶鏡。

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成為荷里活最年輕製片



之後Mckenna Grace除了有份參與荷里活多部大片，包括《Marvel隊長》、《詭娃安娜貝爾：回家》等，人氣爆升，她上年更親自宣布會為作品《Rabbit Cake》擔任製片，打破了荷里活史上最年輕製片的紀錄。

轉眼間Mckenna Grace已經大個女！(GettyImages)

新作飾演人妻



這位天才童星最近又有新搞作，據外媒報道，Mckenna Grace有份演出Hulu的劇集《侍女的故事》第四季，更驚訝的是Mckenna Grace年紀輕輕就會在新作演出人妻。

Mckenna Grace飾演的角色是「凱斯夫人」（Mrs. Keyes），據知她與大主教丈夫歲數相差甚大，是一位聰明伶俐的妻子，負責打理著家庭和農場。

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但她的角色其實也有反叛、具破壞性一面，心底裡的瘋狂想法或許會帶來極大影響。《侍女的故事》第四季在三月時停拍，據知當時只拍了很少，劇集兩星期前在多倫多復工，估計作品至少要延至2021年才能播出。