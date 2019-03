【Marvel隊長】天才童星幾秒就喊出　《詭娃安娜貝爾3》都會有佢

近期熱爆的《Marvel隊長》(Captain Marvel),相信不少戲迷都已經入場觀看,作為Marvel首部以女性為主的英雄片,又負起連接《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的責任,不知電影能否滿足大家的戲癮? 其實這次電影中,除了主角Marvel隊長,她的愛貓Goose﹑拍檔神盾局特工Nick Fury都非常搶鏡,而以下這位飾演童年時期版Marvel隊長的演員Mckenna Grace,原來是位天才童星,影迷們有認出她嗎?

Mckenna Grace在《Marvel隊長》中,飾演小時候的Carol Danvers,大家有留意到炒車的那位妹妹嗎?(網上截圖)

現時只有12歲的Mckenna Grace在《Marvel隊長》中,飾演小時候的Carol Danvers(即Marvel隊長),是一個性格倔強,好勝不言敗的女孩。雖然戲份不多,但她在那場賽車比賽中,炒車後仍然站起來的畫面,看過戲的都留下深刻印象吧!現實中,這位年紀輕輕的女孩子,原來是位天才童星,自2013年入行後,已經參與超過40部電影電視劇的作品。

Mckenna Grace原來是一位天才童星,演戲相當有天分。(網上截圖)

「美國隊長」都唔夠佢搶鏡

Mckenna Grace在演出方面相當有天份,已經不是第一次與「超級英雄」扯上關係。在2017年的電影《天賦的禮物》(Gifted),Mckenna已經夥拍「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans),故事講述Mckenna是一個數學天才,人細鬼大非常成熟。基斯伊雲斯在戲中照顧已故妹妹的女兒,面對世界級男神,Mckenna的表現亦相當搶鏡,演得很出色。

與「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)拍《天賦的禮物》(Gifted),演出自然在戲迷心中留下很深的印象。(劇照)

演戲相當有天分

據知,Mckenna Grace只是機緣巧合下入行,當時她跟家人到洛杉磯旅行時遇上試鏡的機會,Mckenna抱着一試無妨的心態參加,結果就踏上演藝之路。Mckenna的父母亦跟演藝圈無關,爸爸是骨科醫生,媽媽主要做醫療器材銷售,女兒入行後才轉職當經理人。據知,Mckenna幾秒內就可以哭起來,除了非常有演戲天分,Mckenna也熱愛唱歌,不時在社交平台分享自彈自唱的片段。年紀輕輕但Mckenna已經很有想法,熱愛小動物的她,經常參與宣揚保護動物的活動,7歲起已成為素食主義者。

雖然Mckenna很愛小動物,但可惜她貓毛敏感,不能經常接觸貓隻。這點,跟飾演Marvel隊長的貝兒娜森(Brie Larson)一樣,拍攝《Marvel隊長》時只能靠CG和道具幫忙,代替與貓貓接觸。(網上截圖)

將會同溫子仁合作

Mckenna出道6年,演出了超過40部劇集及電影,早前在溜冰選手傳記電影《I,Tonya》中,為「小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)演出童年時期,為此更特別去學習溜冰,Mckenna都話是一個很大的挑戰。而繼《Marvel隊長》後,Mckenna將會與恐怖大師溫子仁合作,拍攝《Annabelle 3》,飾演華倫夫婦的女兒Judy Warren。

除了演戲表演,Mckenna Grace也熱愛唱歌,相信在演藝圈的發展是無可限量。(網上截圖)

這位天才童星參與過不少美劇,包括《吸血新世代》((The Vampire Diaries)、《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)、《CSI滅罪鑑證科》、《The Young and the Restless》、《指定倖存者》(Designated Survivor)、《童話鎮》(Once Upon A Time)、恐怖片《陰宅:惡靈甦醒》(Amityville: The Awakening)以及科幻電影《天煞地球反擊戰:復甦紀元》(Independence Day: Resurgence)等等。

Mckenna自2013年出道,就演出了超過40部劇集及電影,早前為了演出《I,Tonya》去學習溜冰。(劇照)