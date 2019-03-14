【Marvel隊長】天才童星幾秒就喊出　《詭娃安娜貝爾3》都會有佢

近期熱爆的《Marvel隊長》（Captain Marvel），相信不少戲迷都已經入場觀看，作為Marvel首部以女性為主的英雄片，又負起連接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的責任，不知電影能否滿足大家的戲癮？ 其實這次電影中，除了主角Marvel隊長，她的愛貓Goose﹑拍檔神盾局特工Nick Fury都非常搶鏡，而以下這位飾演童年時期版Marvel隊長的演員Mckenna Grace，原來是位天才童星，影迷們有認出她嗎？

Mckenna Grace在《Marvel隊長》中，飾演小時候的Carol Danvers，大家有留意到炒車的那位妹妹嗎？（網上截圖）

現時只有12歲的Mckenna Grace在《Marvel隊長》中，飾演小時候的Carol Danvers（即Marvel隊長），是一個性格倔強，好勝不言敗的女孩。雖然戲份不多，但她在那場賽車比賽中，炒車後仍然站起來的畫面，看過戲的都留下深刻印象吧！現實中，這位年紀輕輕的女孩子，原來是位天才童星，自2013年入行後，已經參與超過40部電影電視劇的作品。

Mckenna Grace原來是一位天才童星，演戲相當有天分。（網上截圖）

「美國隊長」都唔夠佢搶鏡

Mckenna Grace在演出方面相當有天份，已經不是第一次與「超級英雄」扯上關係。在2017年的電影《天賦的禮物》（Gifted），Mckenna已經夥拍「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），故事講述Mckenna是一個數學天才，人細鬼大非常成熟。基斯伊雲斯在戲中照顧已故妹妹的女兒，面對世界級男神，Mckenna的表現亦相當搶鏡，演得很出色。

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與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）拍《天賦的禮物》（Gifted），演出自然在戲迷心中留下很深的印象。（劇照）

演戲相當有天分

據知，Mckenna Grace只是機緣巧合下入行，當時她跟家人到洛杉磯旅行時遇上試鏡的機會，Mckenna抱着一試無妨的心態參加，結果就踏上演藝之路。Mckenna的父母亦跟演藝圈無關，爸爸是骨科醫生，媽媽主要做醫療器材銷售，女兒入行後才轉職當經理人。據知，Mckenna幾秒內就可以哭起來，除了非常有演戲天分，Mckenna也熱愛唱歌，不時在社交平台分享自彈自唱的片段。年紀輕輕但Mckenna已經很有想法，熱愛小動物的她，經常參與宣揚保護動物的活動，7歲起已成為素食主義者。

雖然Mckenna很愛小動物，但可惜她貓毛敏感，不能經常接觸貓隻。這點，跟飾演Marvel隊長的貝兒娜森（Brie Larson）一樣，拍攝《Marvel隊長》時只能靠CG和道具幫忙，代替與貓貓接觸。（網上截圖）

將會同溫子仁合作

Mckenna出道6年，演出了超過40部劇集及電影，早前在溜冰選手傳記電影《I，Tonya》中，為「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）演出童年時期，為此更特別去學習溜冰，Mckenna都話是一個很大的挑戰。而繼《Marvel隊長》後，Mckenna將會與恐怖大師溫子仁合作，拍攝《Annabelle 3》，飾演華倫夫婦的女兒Judy Warren。

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除了演戲表演，Mckenna Grace也熱愛唱歌，相信在演藝圈的發展是無可限量。（網上截圖）

這位天才童星參與過不少美劇，包括《吸血新世代》（(The Vampire Diaries）、《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）、《CSI滅罪鑑證科》、《The Young and the Restless》、《指定倖存者》（Designated Survivor）、《童話鎮》（Once Upon A Time）、恐怖片《陰宅：惡靈甦醒》（Amityville: The Awakening）以及科幻電影《天煞地球反擊戰：復甦紀元》（Independence Day: Resurgence）等等。

Mckenna自2013年出道，就演出了超過40部劇集及電影，早前為了演出《I，Tonya》去學習溜冰。（劇照）