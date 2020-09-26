麥路人專訪｜張達明抗癌後重新適應身體　「接戲要先考慮體能」

訪問開始時，張達明示意記者提問時，盡量要大聲一點。「我有點耳鳴，這兩天本應要入醫院檢查。」

56歲張達明， 2011年患上鼻咽癌，經過7年的抗癌治療，病情總算穩定下來。大病後身邊好友多加關照，時有角色都找他演出。「要揀，不是演技上做不到，是要接一些覺得自己能力應付到的角色。」《麥路人》的角色口水祥，只需坐在餐廳，傾下偈，搵下工，於是一口答應，亦因為「坐一坐」，便為他帶來金像獎最佳男配角獎。

張達明笑言自己已經胖了不少，「最瘦時得98磅。」（葉志明 攝）

真身已夠「麥路人」

在《麥路人》見到的張達明，瘦弱得緊要，加上一頭脫髮及落泊身影，正想讚特技化妝之神似，原來當中有幾分是源自達明本人身軀。「開鏡時得103、4磅，已經肥了不少，因為最瘦時只得98磅。當時喉嚨在治療中，根本吃不到東西。」

長期抗癌，情緒一定受影響，可曾有過絕望想法？「沒有絕望，胡思亂想就有。」原來達明試過為自己搵定骨灰龕位。「有病，思想改變了是好正常，你沒可能理解得到，正常人是正常人，你不正常就是不正常，長期病患者是有不同的心態。」

張達明飾演的口水祥，造型已經很有說服力。（《麥路人》劇照）

重新學習生活日常

心態改變，生活日常都要改變，達明看到記者邊看手機的問題邊發問，便有感而發。「你看手機可以放低望，然後問︰『達明，這條問題想問……』我現在不可以了，我要這樣看（將手舉高至頭部位置），否則會好易鎖頸，有生命危險。另外你行山孭背包時，不能背得太重，亦要背在前方，令整個人重心向前，同時又不能行得太前，萬一你要回頭望叫人『行快一點』，這時頭部一扭，又是容易鎖頸，血液上不到腦便有生命危險。」一些對正常人簡單不過的動作，對達明而言要小心處理。

簡單如看手機，都要重新學習，以免身體再受損傷。（葉志明 攝）

獎項證明自己仲交到貨

對於得到金像獎最佳男配角，這個獎是個及時的鼓勵。「換轉十數年前有很多戲拍，好健康時，得獎都是很普通的事，拿完一個到第二個，但當我這麼辛苦，還要在今年疫症這麼嚴重，的確是最大的鼓勵。這個鼓勵不是對我有什麼益處，是我辛苦工作後證明自己仍然交到成績出來。」

而拍戲亦是他最好的治療方法。「消極去面對，單靠食藥，不斷拿錢出來醫不是好方法。要靠身體的能量同自己講，繼續努力，繼續做運動。」獲獎後通常機會增多，但遇上疫情全行停擺，都難有發圍。不過達明也坦言自己身體狀況，都不容許太操勞。「有不少劇本找我，但我要接一些覺得自己應付到的角色，《麥路人》不是太多場面要演，只是在餐廳坐低聊聊天，求郭富城幫手找工作就是，衡量自己身體應付得來便做。」不過在拍攝時都有發生小插曲。「當時正在下雨，地面有點濕，但劇情要我跑，結果我跑得不好便跌倒，當時我沒喊停，我選擇爬起身再跑，希望將這幕『跌倒』戲收錄在內，可惜最後都被刪剪掉。」