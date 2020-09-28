Rebel Wilson瘦身成功即有新戀情　新歡係年輕11歲靚仔富二代

一向以肉肉體形見稱的荷里活女星Rebel Wilson，年初宣布開始積極減肥，半年內成功搣甩50磅，早前仲分享比堅尼照大騷瘦身成果。除了瘦身成功，Rebel Wilson又傳出好事，有指她與年輕11歲的富二代相戀，男方高大有型仲事業有成，果真恨死不少絲打。

Jacob Busch在IG放閃。（Instagram圖片）

Rebel Wilson近日與新歡頻頻高調放閃，正式宣告戀情，男友Jacob Busch今年29歲，比她年輕11載，家族經營啤酒釀造生意，市值過百億美元，他本人年前亦創立自家啤酒品牌，個人財產達過億美元，身家豐厚。除了財力十足，Jacob Busch本身亦夠高大英俊，名符其實的高富帥。

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翻查資料，Jacob Busch一向鍾情姊弟戀，曾跟比他年長30幾歲的真人騷女星Adrienne Maloof拍拖，曾揚言：「當你遇上某個人時，對方的額頭沒有寫上年齡」，暗示自己不在意年紀差距。

Rebel Wilson又瘦咗。（Instagram圖片）