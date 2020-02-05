Rebel Wilson頒獎台上諷武漢肺炎　火速激嬲內地網民︰沒品且弱智

澳洲諧星演員莉寶韋遜（Rebel Wilson），自從演出《完美巨聲幫》系列後為人熟悉，戲裡戲外每次出場都大放笑彈。 日前，她在英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）上負責頒發最佳導演獎，一上台就以近日肆虐全球的武漢肺炎來開玩笑，讓全場不少紅人捧腹大笑，但卻惹來大量內地網民抨擊。

莉寶韋遜自演出《完美巨聲幫》系列後為人熟悉。（劇照）

現年39歲的澳洲演員莉寶韋遜，自2012年開始主演《完美巨聲幫》系列後，角色「Fat Amy」讓她爆紅，之後經常都在荷里活喜劇見到她的身影，上年她與Anne Hathaway主演的《圓美大盜》，同樣是爆笑連場。

莉寶韋遜自嘲去年有份演出的《貓》（CATS）備受爭議，今次她頒獎一上台就玩自嘲。（《貓》劇照）

自嘲《貓》沒有獲得任何提名

日前，莉寶韋遜在BAFTA負責頒獎，繼續一如以往咁風趣，一上台她就自嘲去年有份演出的《貓》（CATS）備受爭議，「今晚的頒獎禮主題是可持續性（Sustainability），所以我把兩條舊裙子縫在一起，一邊是我失落澳洲小姐時的裙子，黑色的這邊就是我在《貓》葬禮中穿的衣服，很奇怪《貓》竟然沒有獲得任何獎項的提名？」逗得台下一眾嘉賓和演員笑得合不攏嘴。

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拿起獎座諷刺武漢肺炎

之後她更拿最近全球關注的武漢肺炎疫情開玩笑，事關面具形的獎座，外形有幾分似面罩，她便拿起獎座說：「我應該可以拿起這個獎一會兒，嘩！真是一個好辦法，讓你避免傳染得到冠狀病毒（Coronavirus）。」

武漢肺炎肆虐，全球都出現搶口罩潮，莉寶韋遜拿起獎座當作防疫口罩，諷刺時事，言論令台下演員啼笑皆非，查理絲花朗（Charlize Theron）笑到摀嘴兼拍晒手掌。

莉寶韋遜在BAFTA負責頒獎，台上的言論惹內地網民不滿。（rebelwilson/ig圖片）

惹大量內地網民鬧爆

莉寶韋遜的言論瞬間成為網絡熱話，更惹起大量內地網民鬧爆，有人表示要追到twitte上罵死Rebel Wilson︰「拿這次的災難和別人的痛苦開玩笑，自大沒品且弱智。」這則貼文在微博上得到近4萬人認同讚好。

這位內地網民又話︰「最近我還聽到好多朋友在國外，因為新冠肺炎受到歧視的事情，氣得人要爆炸。有人出去浮潛，被一對法國老夫妻指著她的衣服說：『你知道你衣服有多少細菌嗎？還不拿開點』，甚至還有人被公然吐口水。」

莉寶韋遜的言論瞬間成為網絡熱話，更惹起大量內地網民鬧爆，有人表示要追到twitte上罵死Rebel Wilson。（微博圖片）

這名網民更指出︰「災難面前大家都是受害者，沒什麼好內疚的。」當然都有人留言指出他們未免太玻璃心了吧，因為美國有時也會拿911事件開玩笑，叫大家不需要過份放大莉寶韋遜的言論，也有網民留言指︰「莉寶韋遜說這個獎杯適合做口罩預防新冠病毒，本來口罩就全世界都缺貨，這句話還好啊沒解讀出惡意。」