【熟女強人】黃愷傑變父親「情敵」　當年闖荷里活全靠個人實力

ViuTV新劇《熟女強人》早前播出，這部劇集除了是胡杏兒產後復出的作品外，還是黃錦燊與其子首部合作的電視劇。相信不少年輕觀眾都會記得，黃錦燊的兒子就是曾演出過荷里活電影《悍戰太平洋2：起義時空》的黃愷傑。當年不少觀眾在看過電影後，坦言黃愷傑是最帥星二代。

黃愷傑在《悍戰太平洋2》中飾演機甲獵人訓練學員歐陽金海。（《悍戰太平洋2：起義時空》劇照）

現年33歲的黃愷傑，是黃錦燊及趙雅芝的兒子，而他也跟隨父母步伐，成為一名演員。在完成美國南加州大學及北京電影學院的學業後，黃愷傑並沒有即時回到香港發展，相反他選擇留在內地，並演出其首部個人電視劇《野蠻女友外傳》。之後他還涉足影壇，演出了他首部電影作品《對不起，我愛你》，這部電影是改編自韓國經典同名劇集。

黃愷傑與Cailee Spaeny及Ivanna Sakhno是鎧甲鳳凰的駕駛員。（《悍戰太平洋2：起義時空》劇照）

之後黃愷傑成功闖入荷里活，與《星球大戰》男星約翰保也加、史葛伊士活（Scott Eastwood）、景甜、菊地凜子及張晉等合作《悍戰太平洋2：起義時空》。他在戲中飾演鎧甲鳳凰的駕駛員之一，而另外兩名駕駛員分別是Cailee Spaeny及Ivanna Sakhno。

新田真劍佑與黃愷傑都是星二代，前者是千葉真一的兒子；而後者則是黃錦燊及趙雅芝的兒子。（《悍戰太平洋2：起義時空》劇照）

當年勇闖荷里活全靠個人實力

至於當年黃愷傑如何獲《悍戰太平洋2》導演Steven S. DeKnight垂青，他指出起初獲邀時都不知道要拍攝甚麼類型的電影，直到正式試鏡時，他才明瞭獲邀試鏡荷里活電影《悍戰太平洋2》。當時黃愷傑要先通過兩關測試才有機會成為新一代機甲獵人駕駛者。據了解，當時電影公司先要求他以英語錄製一條自我介紹的短片，之後到正式試鏡時，導演就隨意找兩場戲測試。最終黃愷傑成功靠自己的本事獲得「歐陽金海」這角色。

《悍戰太平洋2》有多位星二代演出，當中包括奇連伊士活的兒子Scott Eastwood。（《悍戰太平洋2：起義時空》劇照）

至於今次是黃愷傑首次參演港劇，還在劇中與父親成為「情敵」，而在早前播出的《熟女強人》第二集中，更半裸色誘「教主」魏辰晞，非常有趣。其實當時在完成《悍戰太平洋2》後，黃愷傑曾表示希望回香港拍電影還視梁家輝和周潤發為自己奮鬥的目標，如今算是為拍攝香港電影踏出一大步。除此之外，他還有一部與伊利亞活合作的電影《加州遊戲》準備上映。

景甜（左2）都有份參演《悍戰太平洋2》。（《悍戰太平洋2：起義時空》劇照）