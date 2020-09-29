熟女強人首集劇評︱胡杏兒演性治療師洗甩TVB味　惜對白無聊扣分

「無綫視后」胡杏兒和「金馬獎影后」吳家麗主演的ViuTV劇《熟女強人》（簡稱《熟》劇）昨晚（28/9）首播，雖然劇集未播前已經有觀眾批評演員陣容TVB味濃，但胡杏兒在首集表現證明她靠性治療師的角色設定，以及性暗示和睡衣誘惑，成功洗走部分TVB味。

《熟女強人》昨晚（28/9）首播，由「無綫視后」胡杏兒、「金馬獎影后」吳家麗和吳千語等人主演。（劇集海報）

題材大膽新穎 但容易眼高手低

《熟女強人》探討多個現代女性議題，但能否一矢中的之方式帶出題材依然大考導演和編劇功力。（《熟女強人》劇照）

《熟》劇旨在探討雪卵、同性戀、性上癮、換妻及脫單等現代女性面對議題，題材比TVB大膽有趣。首集吳家麗（飾演「教主」魏辰晞）便因雪卵死線將至而大感焦慮，雖然著墨不多，不過勝在題材新鮮，依然值得讚賞。惟另一問題是，導演和編劇貪心想以豐富精彩題材吸引觀眾，但能否一矢中的之方式帶出多個議題依然大考編劇和導演的功力，一不小心便容易陷入眼高手低的窘境。

懸念夠多增加追看性 惜對白無聊老土

導演和編劇在首集鋪陳不少懸念，例如為何不同年齡職業的女性會圍繞住「教主」魏辰晞組成團體；吳家麗周旋在小鮮肉楊思朗（黃愷傑飾演）和學院教授張祥（黃錦燊飾演）之間的後續，以及張祥究竟隱瞞了吳家麗何事，等等，以上的確增加觀眾追看意慾。但敗筆在於對白太老土，連吳家麗與男人的調情對話都看得人昏昏欲睡，即使想追看劇情，但過程都幾難頂。

胡杏兒角色夠破格洗甩TVB味

出身無綫的胡杏兒會否有TVB味亦是此劇一大睇頭。胡杏兒做無綫花旦期間多數飾演良家婦女，今次在ViuTV破格飾演性治療師已經是一大突破。戲中她買生蠔向老公發出性暗示，更大騷性感睡衣誘惑，上述表現並非能夠從「TVB胡杏兒」身上所看見。但始終胡杏兒戲份少，演技未有發揮空間，而對白感覺又同TVB差不多，胡杏兒粉絲看畢首集可能會有些少失望。

總結來說，單就第一集而言，如果觀眾並非是胡杏兒或吳家麗粉絲，記者會評追看意慾為5/10，表現平平，對白起碼扣4分。

熟女強人︱首集爆吳家麗為雪卵到期焦慮 胡杏兒演性治療師戲份少