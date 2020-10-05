《光豬舞壯士》男主角Alex娶里安納度舊愛　雙方情史鬥精彩

曾主演《光豬舞壯士》（Magic Mike）及《關鍵第4號》（I Am Number Four）等電影的荷里活型男Alex Pettyfer，昨日（4日）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）舊愛Toni Garrn在德國舉行婚禮，二人去年在奧斯卡慶功派對上相識，同年年尾訂婚，找到對的人果然發展得順風順水！

Alex Pettyfer與Toni Garrn交往不到兩年就開花結果。（IG圖片）

Alex Pettyfer因《光豬舞壯士》而榮成男神。（劇照）

現年30歲的Alex Pettyfer與28歲的Toni Garrn，各自的情史都十分精彩，男方曾向「貓王」孫女Riley Keough及模特兒Marloes Horst訂婚；而女方就與大明星里安納度、瑞典男星Alexander Skarsgård及NBA球星Chandler Parsons交往。不過一切都已成過去，Alex與Toni昨日舉行簡單又低調的婚禮，在為數不多的親友見證下結成夫婦，事後雙雙在IG上載婚照放閃，認真羨煞旁人。

模特兒出身的Toni Garrn近年轉型做演員，有份演出去年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》。（劇照）