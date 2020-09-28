黑人女星獲選飾演Tinker Bell惹爭議　網民：政治正確到走火入魔

近年迪士尼積極開拍多部真人版電影，除了之前已上映的公主系列，接下來仲有十分經典的《Peter Pan》。近日迪士尼宣佈小仙子Tinker Bell一角由20歲黑人女星Yara Shahidi飾，顛覆了Tinker Bell的金髮白人形象，成為網民熱門討論的話題。

不少網民不滿迪士尼為了政治正確，起用黑人女星飾演Tinker Bell，顛覆了經典。（Getty Images）

Yara Shahidi是童星出身，9歲接拍第一部電影《Imagine That》，多年來拍過逾30部影視作品。今次獲迪士尼相中扮演Tinker Bell令她成為新聞人物，事關這個角色一向是金髮白人，起用Yara Shahidi就顛覆了這個經典形象。不少網民狠批迪士尼為政治正確去到走火入魔的程度，甘願犧牲經典，仲有人話要罷看，不過亦有網民表示支持Yara Shahidi，認為電影就是創作，不應該未審先判。

當初宣布由非裔歌手Halle Bailey飾演小魚仙亦引起轟動。（網上圖片、IG圖片）

其實去年迪士尼宣布起用非裔美國歌手Halle Bailey主演真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）亦曾引起爭議，事關小魚仙的紅髮白人形象太經典，但就如網民所說，留待看過成品才知是好是壞。