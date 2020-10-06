《355》范冰冰再拍荷里活製作　用國旗做海報反惹內地網民狠批

荷里活女權主義大行，不少電影繼續以女性為題材，新一套女性間諜電影《355》，就集齊來自5個國家的女星參與，組成一隊頂尖的間諜組織。當中包括美國的謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）、英國的雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、德國的戴安古嘉（Diane Kruger）、西班牙的彭妮露古絲 （Penélope Cruz Sánchez、以及中國的范冰冰，而最新海報各人背後都附上幅國旗，但這個安排，竟然引起內地網民不滿？

預告中冰冰以富貴形象現身。（影片截圖）

戲名《355》，是美國對女間諜通稱的代號，電影在去年康城影展找到投資，謝茜嘉謝西婷更帶住一眾演員出席，拍埋造型照。電影拍攝期間，范冰冰發生逃稅風波，不過該片導演已強調將會如期拍攝，不會有演員遭到撤換，意旨力撐冰冰，故此片將會是冰冰的復出之作！

電影暫定2021年1月15日上映，電影公司今日推出預告及個人海報，不過單單是海報已經引起網民批評。事源電影單人海報，各人背後更有所屬國家的國旗，但因為這面國旗，是否有違反了國旗法。因為電影宣傳海報屬於商業活動，在商品展示國旗是違反了國旗法及廣告法，這次錯誤的展示方法，令雙方都尷尬。

事實上，根據中華人民共和國國旗法第十八條︰「國旗及其圖案不得用作商標和廣告，不得用于私人喪事活動。」有人覺得今次事件因為與冰冰有關，故特別惹火，更有網民估計此舉將會影響范冰冰復出之路。