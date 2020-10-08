YouTuber Hebe遊《古惑仔》電影拍攝場地　𡃁坤倒斃之地人流極旺

YouTuber Hebe最近拍攝了一系列重溫90年代港產片拍攝場地的影片，當中包括《逃學威龍2》（1992）、《賭俠》（1990）、《古惑仔之人在江湖》（1996）以及《古惑仔3之隻手遮天》（1996）的重要拍攝場地，例如周星星（周星馳飾）所就就讀的「Adam Smith」國際學校、陳刀仔（劉德華飾）的祖屋以及𡃁坤（吳鎮宇飾）倒斃的地方等等。

這一幕相信大家都印象深刻，「學費每個月$4,000，4位呢就$16,000，書簿費每位$3,600，運動裝費呢，就每位$2,800，總共就加埋$41,600，老細，多謝多謝。」（YouTube截圖）

YouTuber Hebe幾經辛苦，透過電影畫面上的線索逐一考證，終於皇天不負有心人，找到上述電影的真實拍攝場地。其實事隔廿幾年要認出當日的拍攝場地是一項非常艱鉅的任務，因為當中有不少地方已經改建至面目全非，或被嚴重荒廢，慶幸有某些特徵仍然保留下來。例如上述提到的「Adam Smith」國際學校，28年之後，北角寶馬山原址仍然是當時借出場地拍攝的「漢基國際學校」，其圓形大門和樓梯部份仍然建在，與電影畫面對比，大概就只有顏色上的差別。其實香港街道的確是「十年人事幾番新」，電影除了呈現故事以及演員的演出之外，還記錄了香港的舊貌，Hebe的片段帶大家重溫昔日香港，別具意義。

點擊以下圖輯睇睇Hebe仲帶大家重溫上述四部電影嘅真實位置：

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「HEBEFACE」的YouTube影片連結：

Hebe本身係一名電競高手，其YouTube頻道之前一直均遊戲片段或介紹電競產品為主。（IG@hebeface）

同場加映：

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