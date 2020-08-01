電影學生帶住劇照遊香港　對應實景撐港片︰勿忘初衷支持本土戲

近日一個名叫「映遊舊戲」IG帳號，開了只係短短數月，今日突破5千位追蹤人數，全因他們想向大家好好重溫一下對港產片的愛，由於形式有趣吸引到不少人關注，日前「映遊舊戲」（throwbackhkfilmstory）接受《香港01》訪問，談及IG的形式以及想向大家推廣一個極為重要的目的。

「映遊舊戲」成員表示幸得Cecilia（蔡思韵）幫手repost，令page的知名度大大提升。（映遊舊戲／throwbackhkfilmstory圖片）

《幻愛》開始多人關注

「映遊舊戲」其實由電影系的學生開設，他們自言這個IG原本是為了做Project交功課，但就在過程中覺得好有趣，所以大家決定繼續玩落去，而主要目的是想跟大眾一同認識新舊的港產片，順勢支持本土電影。

問及近日多了不少網民留意到該IG，主理人表示：「其實我哋原本冇咁多人睇，不過出完《幻愛》之後多得Cecilia（蔡思韵）幫我哋repost，我哋個IG就開始多人關注，所以繼續出多啲post畀大家睇。」

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1990年上映的《咖哩辣椒》是星爺跟學友鮮有合作的電影，其中一場戲正正就是在半島酒店拍攝，而半島酒店更是港人不時都會經過的地方。（映遊舊戲／throwbackhkfilmstory圖片）

《上海灘賭聖》停機坪最難搵

作為一班電影系學生，當然好想為港產片出一分力，但單單喜歡，又可以怎樣去幫忙呢？所以想到以另類方式推廣港產片。「我哋想畀人睇返新舊港產片場景嘅對比，帶觀眾從我哋個page重遊舊地，令到佢哋回憶返當時睇戲時嘅感受。順道介紹返啲電影場景喺邊到拍，大家平時可能會經過嗰到，但未必知嗰度拍過咩電影。最後都係想大家留意多啲香港電影。加上我哋發現香港變得好快，有啲建築物想影嗰陣已經冇咗，又或者已經成棟唔同晒。」

當問到有冇試過搵錯場景時，他們笑言：「有呀，有時甚至搵唔到個景，例如《賭神》有幕周潤發拎住米奇老鼠波，上網睇資料話喺旺角東，但去到搵唔到，最後睇返幾次先搵到係旺角第二度，不過要數最難搵就是《上海灘賭聖》周星馳時光倒流個停機坪，不過好彩最後都搵到，原來在大埔。」其後再有補充講到其實有張《賭神》劇照， 劉德華背景是太子凱聲戲院以及麗聲戲院，但因為現時已變成始創中心，所以影唔到，最後只好放棄。

2003年的《忘不了》由張栢芝、劉青雲以及原島大地主演，除了場景，當中更記載了港人日常都會接觸到的小巴。（映遊舊戲／throwbackhkfilmstory圖片）

就算搵啱景要對番都唔容易

「映遊舊戲」暫時都已介紹了不少經典電影，包括《旺角黑夜》、《忘不了》、《賭神》、《無間道》，加上最近大熱的《幻愛》都有在內。最後問到這個計劃準備了多久時？他們則回應其實冇特別去數，通常睇完幾套電等大家都對個場景有印象，才會開始去影。有時上網可以搵到資料，如果網上冇就會重複睇戲估下地點，不過有時都會撞板估錯或者搵錯地方。至於拍攝上最難是張相要對返個實景︰「好多時對到一邊又對唔到另一邊，要不斷搵啱個角度。」

港產片的確值得香港人多多留意及支持，難得一班學想到特別的方法來宣傳以及重溫，他們更希望大家都可以好似他們一樣去拍到經典場面再tag返佢哋，這樣一來就可以將整個玩法傳開去，吸引大家多多關注港產片。

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