周星馳電影受疫情影響票房不似預期　因補償差額有爭議再對簿公堂

周星馳（星爺）繼被舊愛于文鳳為天比高佣金官司追討逾7000萬，將於下月在高等法院開審之外，近日又因錢銀糾紛而要與上市公司上海新文化傳媒打官司。

星爺電影因票房未及預期，而需要同新文化傳媒上海新文化傳媒打官司。

事源星爺旗下的公司Premium Data Associates Limited（PDAL）曾向新文化傳媒承諾，於2016年至2019年度、4個會計年度的總淨利潤須達10.4億元人民幣（約12億港元），結束日期為今年三月，如未能達標便需作出補償。

《新喜劇之王》受疫情影響，票房未如理想！（VCG）

但合約期間，星爺公司只上映了《西遊伏妖篇》及《新喜劇之王》兩套片，又受疫情影響，兩套片的票房收入未如理想，分別為16.56億人民幣（約19億港元），以及6.2億人民幣（約7.17億港元），星爺因票房未達標而需賠償差額。據消息指，雙方對差額數目存有爭議，故新文化傳媒已研究採取法律行動。

周星馳、王寶強＠深圳玫瑰小鎮（《新喜劇之王》劇照）

星爺在今年三月將市值11億元港幣「天比高」豪宅抵押給摩根大通銀行，成功套現約5億港元，可能為了賠償新文化傳媒而作準備。另外，新文化傳媒亦提議星爺回購其PDAL公司逾一半的股份，以成功取回補償。