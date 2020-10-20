【鬼疫村女】揭印度童養媳文化的悲哀　5歲女孩嫁中年男真有其事

在Netflix上架的印度電影《鬼疫村女》，講述一名天真瀾漫的小女孩年僅5歲就被迫嫁作人婦，長大後因丈夫妒忌而被對方打斷雙腿，變成殘害男人的女巫，最終被活活燒死。雖然電影加入神怪元素，但印度的童養媳問題的確存在，而且嚴重要超越大家想像，亦令這部電影引起如此大回響。

「布布」到婚禮完結後，都不知道丈夫是位中年阿叔。（電影截圖）

《鬼疫村女》講述一名叫「布布」小女孩，下嫁給一位富有男子時只有5、6歲，她曾誤以為跟她年紀相約的小男孩是結婚對象，豈料男孩是「丈夫」的年幼弟弟，二人青梅竹馬地長大，但不能忘掉自己是嫂嫂的身份。20年過去，布布跟小男孩都長大了，二人依然黏在一起，雖然布布沒有忘記自己的身份，但丈夫看在眼裡依然不是味兒，決定將弟弟送出國讀書。

「布布」跟丈夫的弟弟青梅竹馬，但二人不能相愛。（電影截圖）

「布布」被丈夫打斷腳後更遭二叔強暴，慘無人道。（電影截圖）

失好摯友的布布失魂落魄，令丈夫更加生氣，一氣之下將她雙腳打到殘廢後一走了之，身受重傷的布布更遭丈夫的弱智弟弟強暴，悲憤交加的她竟變成傳說中的女巫，專門殺害男人。後來青梅竹馬回國，看見布布成為女主人，還跟醫生在調情，他感到不安，之後接二連三發生殺人事件，他追查下發現殺人女巫就是布布，並開槍打傷了她，行動不便的布布爬上樹上被活活燒死，但殺死她不止是子彈與猛火，還有女性地位低落與封建家庭制度。

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美國攝影師Stephanie Sinclair以童養媳作主題，拍下令人震驚的影集，這一對「新人」應否受到祝福？（Stephanie Sinclair官方網站圖片）

據悉，印度每年都有以百萬計未成年女孩被迫跟年長男人結婚，每天有過萬名15歲以下的女孩當新娘，全國童養媳人數高達1700萬，年齡介乎10歲至19歲，但有更多特別例子是，新娘是只有幾歲的兒童，在生理發育還不健全下，懷孕對她們構成生命危險，很多小女孩就是死於過早懷孕，甚至在初夜就因流血不止而死。由於印度社會嚴重重男輕女，很多父母認為生女是咀咒，在女兒年幼時便急著要把她嫁出去，雖然印度政府於1978年把男女適婚年齡提升至21及18歲，但許多地區仍然很流行童婚。

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