造口人︱李志超不敵癌魔自殺　洪榮杰接導演筒埋尾：變成孤獨動物

已故藝術家李志超（Julian）半自傳式電影《造口人》周四（22日）於香港國際電影節舉行世界首映，故事講述男同志攝影師青春正盛，卻不幸患上罕見癌症。電影劇本由Julian在病癒期間親自執筆，導演洪榮杰（Kit）接受《香港01》訪問時透露電影誕生的過程可謂經歷不少波折，當時故事被送往很多創投會議，希望能籌集資金：「可能同性戀加埋罕癌患者嘅題材主流比較難消化，所以都得唔到好嘅Engagement，好感激唯一投資人嘅信任！」

Julian後來病情復發就請來Kit幫忙執導，當時Kit只答應當執行導演，有什麼還能找Julian討論，可是後來Julian敵不過病魔折磨自殺，Kit坦言頓時變成了一個孤獨的動物。

電影早在2016年已經投入拍攝，卻到現時才上映，導演Kit就透露由於電影有兩個截然不同的版本：「我哋舉行過六、七次試映，觀眾嘅反應都比較參差。」現時則選擇了以故事性為主的那一版上映：「但我自己嘅風格係偏向情感上多啲，觀眾可以感受Julian嘅苦況、無助對我嚟講比較重要。」（陳順禎攝）

台灣近月上映的同志電影《刻在你心底的名字》票房大賣，至今已突破7000萬台幣（約1750萬港元），更榮登台灣影史上最賣座同志片；問起導演對票房的期望，Kit說：「我唔會喺呢方面有壓力畀自己，我覺得驕傲嘅係可以為呢班小眾發聲，呢個係我選擇做導演嘅一個任務！」

肩負起為小眾發聲的責任，正因為Kit自己也是一名同性戀者，所以更感同身受，也希望為Julian做些事：「我知道90年代同性戀者進入主流，只有一小撮人可以得到垂青，但係好多活在邊緣嘅同志社群都好需要我哋嘅關注！」

Kit表示在林耀聲拍出道作《烈日當空》時已經想跟他合作，當時要開拍《造口人》，Kit第一個想起的就是林耀聲：「當時監製畀咗好多選項我，但我對阿聲情有獨鍾，佢嘅認真、表現同當時嘅新人唔同！」。（陳順禎攝）

Julian與Kit都有相同的性取向，問會否因為更理解彼此的處境，令Julian屬意Kit替他拍攝個人的半自傳故事，Kit笑言第一次讀劇本時就有種似曾相識的感覺：「好似我第一部戲《無聲風鈴》（2009），劇本嘅時空轉接、安排好似！我同Julian講從中睇到《無聲風鈴》嘅影子，或者可以用返個剪接Approach，佢就叫我放手去做！」

《造口人》的劇本由Julian親自執筆，Kit表示拍攝時盡可能不作出改動：「除咗劇本寫嘅係英國、法國，但我哋冇錢（製作費），所以大部份戲份都喺瑞士完成，情景冇辦法，但我會確保情感會喺返到！」