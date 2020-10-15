華鼎獎｜范冰冰曬長腿撐起全場　李彩華妝容顯老溫碧霞被笑網紅臉

內地娛樂圈盛事第27屆華鼎獎昨（14日）在澳門隆重舉行，最有看頭的莫過於女明星行紅地氈，亦因為疲情關係今年的明星陣容較以往遜色，只單靠女星范冰冰撐起全場，壓軸行紅地氈的她輕鬆擊敗其他女明星，令范冰冰登上微博熱搜廣受討論。

范冰冰壓軸登場輕鬆擊敗其他女明星。（華鼎獎微博圖片）

過往在行紅地氈的場合中，范冰冰幾乎是沒有失手的，是次亦不例外。她身穿黑色露肩長裙大露長腿，再搭配大波浪的捲髮及紅唇壓軸行紅地氈，整個造型非常美艷動人。而在她未走上紅地氈之前，不少民眾已經目擊到她美麗一面，未經修圖的真實面貌同樣出色，特別是有一幕被風吹起她撩起頭髮的畫面自然美麗，根本是360度零死角。

范冰冰撩頭髮一幕非常靚。（影片截圖）

沒有經過修圖的范冰冰。（影片截圖）

范冰冰艷壓全場大受好評，而受邀出席有「性感美女」之稱的溫碧霞則被網友嘲笑臉僵硬似網紅。眼見她身穿白色禮服示人，給人一種清純仙氣感覺，可是髮型的設計卻很違和，因為太服貼的關係令她的臉型顯得更大，而且在笑的時候似乎不夠自然，被網友嘲笑臉僵整體似網紅。另外，還有在內地發展多年的李彩華，以一身綠色波浪裙戴上黑色帽亮相，配上紅唇的她卻被網友嘲笑妝容顯老，整個搭配不倫不類。還有袁潔儀以一身斜肩花花裙亮相，但該裙下擺的設計卻顯得她腿粗，整個畫面非常突兀。所以無可否認再次印證范冰冰是紅地氈女王的地位。

溫碧霞被嘲笑是網紅臉。（華鼎獎微博圖片）