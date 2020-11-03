老豆死開一陣先影評｜節奏明快笑到拍手　卡士星光熠熠勁有驚喜

所謂「相見好同住難」，不過就算磨擦有多大，做子女的斷估也不會日夜無間斷咒罵父母「去死」。新戲《老豆死開一陣先》，廣瀨鈴飾演的「衰女包」就由朝到晚嗌爸爸死開、厭老豆很臭、唱洗腦歌詛咒對方快點死。 角色設定誇張、劇情荒謬，但電影節奏明快，觀影感受夠爽，故事夠爆笑。卡士方面亦星光熠熠，有日媒更指電影「每5分鐘就有一個大明星」，想輕鬆看部好戲，這部作品應該不會令你失望。

（《老豆死開一陣先》劇照）

《老豆死開一陣先》由廣瀨鈴、吉澤亮主演，廣瀨鈴化身叛逆少女，一身Punk爆band友造型，飾演Death Metal樂隊的主音，唱親歌就鬧爆老豆，連在家裡都要跟爸爸「楚河漢界」，將全屋一分為二，早午晚餐分開吃，不準對方碰自己的物品等，相當絕情。

廣瀨鈴與爸爸「撈亂骨頭」，連在家裡都要跟爸爸「楚河漢界」，將全屋一分為二，早午晚餐分開吃。（《老豆死開一陣先》劇照）

電影打破亞洲地區避談「生死」的禁忌，講述性格叛逆的野畑七瀨（廣瀨鈴 飾）「大逆不道」天天叫老豆去死，每次樂團上台表演，都會唱著「老豆去死啦！」。她討厭同住的父親野畑計（堤真一 飾），而野畑計身為「野畑製藥」的社長，就日夜醉心工作，一直沉迷於研發一種回春藥。

電影故事簡單，節奏爽快，片長92分鐘，但劇本完整，也為觀眾帶來不少驚喜。（《老豆死開一陣先》劇照）

然而，公司意外研發出一種「假死兩天藥」，野畑計親身試藥成功假死。同時野畑製藥的同行勁敵屈臣製藥，就一直想盡辦法偷走野畑計多年來的研發，公司內奸乘機串通外敵，希望偷走研製方法，甚至趁機把他殺死。野畑七瀨與零存在感員工 （吉澤亮 飾）聯手阻止陰謀，想盡方法救返父親野畑計。

公司意外研發出一種「假死兩天藥」，野畑計親身試藥成功假死。（《老豆死開一陣先》劇照）

故事簡單，節奏爽快，片長92分鐘，但劇本完整，也為觀眾帶來不少驚喜。電影情節荒誕離奇，角色之間擦出不少火花。就算故事上浮誇、荒謬，但以這個方式談家人之間的父女情，笑位層出不窮。

電影笑位不算密集，但每次都能帶動全場氣氛，幾乎都讓觀眾笑得拍晒手掌，設定有趣又創新。

野畑計在片中往生時的那個表情，只有他演得出來而不失可愛的感覺。（《老豆死開一陣先》劇照）

老戲骨堤真一可說是典型的喜劇演員，野畑計在片中往生時的那個表情，只有他演得出來而不失可愛的感覺。電影以幽默風趣的方式，描述這對「撈亂骨頭」的父女，從小到大超理性教女女，細細個都要唱熟化學的「元素週期表」，化學的理論貫徹整部電影的脈絡也是一大加分位。

《老豆死開一陣先》除了劇本完整夠創新，節奏明快，素材豐富，加上有超過20位超豪華巨星輪流出場，客串、過鏡都星光熠熠，包括Lily Franky、妻夫木聰、佐藤健、松田翔太、城田優、柄本時生、竹中直人、西野七瀬、志尊淳、古田新太、池田依來沙等等。

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有日媒更指電影「每五分鐘就有一個大明星」，的確觀眾看戲時定會有種期待，想看看之後還會有什麼紅星登場，成為電影另一大看點。

總括而言，劇本處處有驚喜，當中不乏超強笑位，在意想不到的故事設定下帶來一部笑爆嘴的作品。同時電影也沒有忘記刻劃出父女之間搞笑的相處、生死離別時感人的情節，篇幅簡潔不拖拉，值得入場一看。