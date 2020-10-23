老豆死開一陣先｜廣瀨鈴變身反叛少女　14歲出道被指靠黑歷史上位

新戲《老豆死開一陣先》由廣瀨鈴、吉澤亮主演，新一代女神廣瀨鈴今次顛覆清純美女的形象，變身反叛少女。 一身Punk爆的band友造型，飾演Death Metal樂隊主音，的確為影迷帶來不少驚喜。廣瀨鈴自出道以來，人氣急升，不只在影視界密密接戲、獲新演員獎，更成為很多廣告商的新寵。但其實她起初也面對不少負面新聞，並不如現時這樣受歡迎。

《老豆死開一陣先》講述野畑七瀨（廣瀨鈴 飾）在樂團中擔任主唱，非常討厭老豆（堤真一 飾）。（《老豆死開一陣先》劇照）

《老豆死開一陣先》講述野畑七瀨（廣瀨鈴 飾）在樂團中擔任主唱，非常討厭老豆（堤真一 飾）的她經常Fing頭大唱「老豆去死啦！」怎料，爸爸的製藥公司意外研發「假死兩天藥」，他親身試藥成功假死。公司內奸乘機串通外敵，想令他「假死」變「真死」。

一位零存在感的員工 （吉澤亮 飾）嘗試說服七瀨放下對老豆的憎恨，聯手阻止公司內奸的大陰謀，希望救回野畑七瀨的爸爸。

經常Fing頭大唱「老豆去死啦！」怎料，爸爸的製藥公司意外研發「假死兩天藥」，他親身試藥成功假死。（《老豆死開一陣先》劇照）

老戲骨堤真一與廣瀨鈴兩父女鬥嘴鬥到你死我活，二人性格各走極端，連場爆笑的戲碼，結合親情的元素，情節抵死。

電影由廣瀨鈴、吉澤亮擔正主演，演員陣容包括堤真一、妻夫木聰、佐藤健等26位巨星，星光熠熠加上搞笑劇情，娛樂性十足。

+ 10 + 10 + 10

戲裡的廣瀨鈴牙尖嘴利，將老豆激到半死，現實中的她其實都試過多次禍從口出得罪人而面對負面新聞。

一位零存在感的員工 （吉澤亮 飾）嘗試說服七瀨放下對老豆的憎恨，聯手阻止公司內奸的大陰謀，希望救回野畑七瀨的爸爸。（《老豆死開一陣先》劇照）

廣瀨鈴禍從口出 出道初期得罪人多



現年22歲的廣瀨鈴1998年出生於靜岡縣，在14歲的時候，參加了女性潮流雜誌《Seventeen》的試鏡，從超過6000名報名者之中脫穎而出，獲得大獎。她與09年加入《Seventeen》的姐姐廣瀨愛麗絲，一同成為雜誌的專屬模特兒。2013年演出電視劇《幽靈女友》，以演員身份出道。

廣瀨鈴長相甜美，形象清純，但其實她出道初期都有不少負面的新聞，甚至有人指她是靠黑歷史上位。她曾經在綜藝節目上《TUNNELS的託大家的福》的「偏食王決定戰」單元的時候，有過一些言論引起爭議。

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被批輕視幕後工作人員

她在節目上表示不明白「為何有人長大後會想當燈光師呢？」、「為什麼收音的工作人員會願意花自己的人生為女明星錄音」。言論當時惹不少觀眾反感，認為她輕視幕後工作人員，結果她要在Twitter上公開道歉。

廣瀨鈴在戲中與綾瀨遙、長澤雅美、夏帆飾演四姊妹，廣瀨鈴飾演四妹「淺野鈴」。（《海街女孩日記》劇照 ）

接連失言甚至被砲轟要她「消失演藝圈」



為了宣傳2015年的電影《海街女孩日記》，與綾瀨遙、長澤雅美、夏帆上節目《VS嵐》時，廣瀨鈴就試過衝口而出說大野智看起來像40歲，重複說了多次令對方相當尷尬，節目播出後被不少網民批評。

雖然廣瀨鈴一出道，憑著甜美的長相已密密接job，拍攝婚禮雜誌、電訊、食品、飲料等廣告，成為曝光度最高的新人。但接連失言，當時甚至有網民砲轟要她「消失演藝圈」。

演技漸漸得到認可



2018年廣瀨鈴又曾經因為當時24歲的胞兄大石晃也涉嫌醉駕的新聞拖累，身價暴跌。廣瀨鈴因為輕率的發言、不識相挨轟，但無可否認她在演藝上的道路，演技也是獲得很多讚賞。在《海街女孩日記》演出「淺野鈴」，導演是枝裕和對廣瀨鈴的表現也是讚口不絕口，在觀眾心中留下深刻印象。

廣瀨鈴在戲中與綾瀨遙、長澤雅美、夏帆飾演四姊妹。廣瀨鈴飾演四妹「淺野鈴」，更憑作品獲得日本電影學院獎新人演員獎等獎項。

人氣直逼新垣結衣



2015年於與神木隆之介共同出演電視劇《學校的階梯》，初次擔任連續劇的主角。隨著愈來愈多的曝光率，廣瀨鈴人氣急升，2016年穿上比基尼拍攝寫真集《17歲的小鈴》，更特別去到美國邁阿密取景，出版首週便賣出了14,000本，登上寫真榜冠軍。出道不過短短幾年，廣瀨鈴甚至在「日本最強美少女」的票選中打敗「千年難得一見美少女」橋本環奈，人氣直逼新垣結衣。

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廣瀨鈴成為廣告界的寵兒，2017下半年有3部她主演的電影上映，與福山雅治、役所廣司合作拍攝是枝裕和的懸疑電影《第三度殺人》，獲得第41屆「日本電影學院獎」最佳女配角。她主演的電影《花牌情緣》、《陽光姊妹淘》，與生田斗真演出的《老師！我可以喜歡你嗎？》，大談師生戀。在不同類型的作品，廣瀨鈴展示出深不見底的潛力，憑演技獲認同，觀眾或許也開始「忍受」了她以往的不成熟的形象，忘記因口沒遮攔引起的風波。