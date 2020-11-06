鄭伊健現身拍攝新片《大Project》　仲係咁有型粉碎髮線後移傳聞

鄭伊健、任賢齊、潘燦良、談善言等昨日（5日）在元朗拍攝新戲《大Project》，伊健和小齊久未合作，二人中是好友將會夾份做生意開洗碗工場。早前有網民指伊健在新戲中的造型，髮型意外暴露他稍稍高出的額頭，被指髮線向後顯老，不過今日伊健現身，真人依舊有型又有魅力，男神地位絕對沒有被動移！

任賢齊、鄭伊健今次在新戲《大 Project》中飾演一對好友夾份創業，開設一間洗碗工場的生意。（陳順幀 攝）

新戲《大Project》是一部溫情勵志片，小齊透露今次是伊健找他來港拍攝，在疫情下有工開已經好感恩。戲中講述二人做生意開洗碗工場，他們接受訪問時也提到，現實中真的有創業的想法，小齊更曾經投資過餐廳，伊健問他過程是否「損手爛腳」？小齊都坦言，食物的質素很難維持，「廚師心情不好亂煮，客人就反映，我跟他們說不好意思，又要返去幫手洗碗碟，入貨時要看看菜有冇爛，原來做生意這樣辛苦。」

早前小齊在網上分享開拍《大Project》的花絮，伊健的造型意外成為重點，網民指伊健額角稍高，有髮線後移的跡象。（影片截圖）

鄭伊健為新片開工被指髮線後移顯老 網民感嘆：歲月不饒人

伊健聽到都話自己都有想過做生意，「如果有機會，我會希望自己做，要自己煮。我覺得現時的餐廳不應該是集中式，應該一間間，就是那一間特別好吃。」二人都認為手工做出來的食物可以吸引客人。

不過，伊健昨日現身片場時，可見他身型keep得很好，外型還有幾分少年感，不知幾有型。（陳順幀 攝）

早前小齊在網上分享開拍《大Project》的花絮，伊健的造型意外成為重點，網民指伊健額角稍高，有髮線後移的跡象。不過，粉絲們不用擔心，伊健現身片場時，可見他身型keep得很好，外型還有幾分少年感，不知幾有型，絲毫不覺有老態，仲係好靚仔！