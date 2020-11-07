余香凝上載婚紗照多謝準老公　豐滿上圍反成網民焦點

27歲余香凝（Jennifer），上月在個人Instagram上傳一張婚紗照，宣布跟圈外男友，現年40歲的陸政渡（Tim )結婚，並於11月14日假半島酒店舉行婚宴。今日（7/11 ) Jennifer就在社交平台上載數張婚紗照，除仙氣十足，其中一張更惹來網民熱討。

余香凝以「讓我變得美麗幸福的背後」形容化妝師、髮型師的努力。（網絡截圖）

余香凝在貼文上寫著︰

「讓我變得美麗幸福的背後

除了有美麗的婚紗、化妝師、髮型師、攝影師

當然還有你 陸先生🥰」

「陸先生」所指的，正是準老公，相當溫馨。其實Jennifer上次宣布婚訊都已經非常甜蜜，在IG寫下「感激上天讓我們遇上，即使未來充滿着未知，只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天，一起創造屬於我們的天地！❤️❤️」

宣布婚訊的貼文，老公身份亦正式曝光。(網上圖片)

今次Jennifer就公開多數張婚紗照畀大家睇，其中一張大半身側面照，就拍下Jennifer比平時豐滿的上圍，立即引起網民給like與熱議，的確令人有眼前一亮的感覺。

日前Jennifer亦向各大傳媒送上禮餅分享喜悅。（資料圖片）

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