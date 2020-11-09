洪金寶親談仍不退休的原因：遲少少就可以「長唞」

現年68歲的功夫巨星洪金寶影迷中有電影史上「最靈活胖子」的稱號，入行以來拍過或者導過的電影都是令人拍爛手掌的作品，不過隨著年紀增長，近年已經減少了不少幕前演出，尤其是數月前傳出暴瘦憔悴、需要輪椅出入的消息，更引起大家的關注。

洪金寶早年因傷而要接受膝蓋手術。（Youtube截圖 / 《健康旦Hieggo》）

日前鄭丹瑞（旦哥）邀請了洪金寶上節目《健康旦Hieggo》，洪金寶也在訪問中暢談做武打演員時的辛酸史，還分享了其中一次讓他難忘的拍攝經歴。他說：「我試過有一次喺韓國拍劇，拍《少林門》，嗰時成龍跟我，元彪又跟我。有一個鏡頭，大概15尺咁高，嗰啲客棧走上二樓都有15尺以上，有條欄杆，咁要搵人去做，擰歪臉，背住下面個鏡頭，下面有張四四方方嘅枱，要一拳一個反應，要扭過欄杆，一個筋斗前空翻，啪！跌爛張枱。」

《少林門》有不少精彩的武打場面。（《少林門》截圖 / Youtube）

描述完需要拍攝的動作後，洪金寶問在場的龍虎舞師：「邊個嚟？」但沒人回覆，最後他只好硬着頭皮親自上陣：「冇人嚟咪自己嚟囉，我由呢度撻落地下，張枱爛咗，成個人跣到10尺遠。」當時工作人員問他：「O唔OK？」他就說：「你唔好郁我，你郁我就唔OK，撻到真係標屎㗎嗰陣，只要忍住唔好講嘢，等嗰度氣過就冇事，嗰陣時大家真係攞條命嚟搏。」

洪金寶擔任武術指導。（《少林門》截圖 / Youtube）

當其時成龍還是用「陳元龍」這個名字出演。（《少林門》截圖 / Youtube）

電影《少林門》拍攝於1976年，是吳宇森導演兼任編劇的最早期作品之一。，主打硬橋硬馬的真功夫動作片，十分精彩，不過當期時的動作場面卻甚少保護措施，洪金寶在訪問中說：「冇（榻榻米）㗎，到後期先有禾桿草，上面鋪塊帆布，就咁撻落嚟。嗰個時代真係餐餐搵食，餐餐，你有咩本事，有咩能耐，就一定要表現（俾人睇），一定要搏，一定要拚命！」

洪金寶自言要一直工作，直到自己身體退化為止。（Youtube截圖 / 《健康旦Hieggo》）

訪問中，鄭丹瑞更問洪金寶為什麼不退休，洪金寶也回答說：「我哋大家的生活，大家食嘅都係我搏返嚟，如果以前唔搏，好啦，而家乜都冇。我而家唔係抖，遲少少就可以『長抖』，好多人叫我退休，我點解要退休？第一我可以講嘢，可以鬧人，第二我諗得嘢，唔上天畀我呢啲嘢做啫咩，可以做可以諗就去做，當自己真係退化晒，廢事出醜，咁咪退休囉，而家仲有機會嘅，我都想繼續做。」

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