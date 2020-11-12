【阿索的故事】蔡潔出道就博盡全裸　外貌與演技兼備欠一個機會

即將上映的新片《阿索的故事》由葉念琛執導，王菀之、林盛斌與姜皓文、梁漢文及蔡潔主演。戲中蔡潔雖然戲份不多，但一幕色誘梁漢文的場面相當吸睛。其實出道數年的蔡潔相當多產，至今已拍過20部電影，但一直未能上位，明明有樣、有身材、有演技，可能她欠的就是一個機會。

蔡潔在《阿索的故事》跟王菀之爭梁漢文。（劇照）

現年31歲的蔡潔於廣東湛江出生，畢業於暨南大學導演系，後前往澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士，2012年她參加墨爾本華裔小姐奪冠，翌年代表墨爾本來港參加國際中華小姐競選，獲得「最受傳媒歡迎佳麗」，完成學業後正式加入香港演藝圈，獲彭浩翔發掘參演電影《香港仔》。

蔡潔於處女作《香港仔》就搏到盡全裸演出。（電影截圖）

重溫蔡潔大膽演出

飾演「護士仔」的蔡潔首次拍戲就有大膽演出，全裸上陣與曾志偉演情慾場面，令人留下深刻印象，這次演出亦為她帶來《第34屆香港電影金像獎》最佳新演員提名。之後蔡潔獲黃柏高賞識，簽約成為太陽娛樂文化旗下藝人，幾年間拍了十幾部戲。雖然產量多，但往後角色都及不上《香港仔》般有發揮，觀眾或記得這位美女演員，但卻想不起她有哪部代表作。

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+ 7 + 7 + 7

其實蔡潔在2015年上映的《踏血尋梅》表現不俗，戲中飾演一名富商太太，是白只的暗戀對象，她將這個相當「港女」的角色演得入型入格，末段跟白只在貨Van上的血腥情慾戲亦相當到肉，可惜《踏血尋梅》裡的好戲之人太多，蔡潔未能在眾星之中跑出。前年蔡潔改簽邵氏兄弟旗下，兼顧劇集演出，但始終都未能彈起，相信她還在等待一個讓她發光發熱的機會。