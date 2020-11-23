狄維莊遜背肌太強勁塞爆保時捷跑車　導演超無奈：你同我講笑咋？

The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）於今年9月宣布全家確診新冠肺炎，幸好經過治療和居家隔離後已經完全康復。現時已經重返Netflix新戲《Red Notice》拍攝工作的他，早前在Instagram上載了一張，因為背肌太強勁而塞不進保時捷跑車的照片，場面搞笑又尷尬。

The Rock因為背肌太強勁而塞唔入保時捷跑車。（IG圖片/@therock）

狄維莊遜留言透露，劇組花了一大筆錢和運費將一架白色保時捷Taycan跑車到拍攝現場，而狄維莊遜就需要駕駛這架跑車拍攝一場追逐戲。當劇組預備好跑車後，狄維莊遜只能放進一隻右腳，擾攘好一陣子狄維莊遜仍然塞不進跑車。當導演問他是否能坐進跑車，狄維莊遜尷尬回答「No」，整個片場鴉雀無聲約15秒後，全場大笑起來。

The Rock堪稱擁有宇宙最強肌肉。（IG圖片/@therock）

對於塞不進跑車，狄維莊遜搞笑自嘲為一顆巨型啡色棉花糖，更分享了跟導演Rawson Marshall Thurber的對話，並表示對方對於這個場景極度無奈謂：「你唔係同我講笑啊？」最後導演只能改變拍攝次序來達到相同效果。

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