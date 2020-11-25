風林火山｜麥浚龍搵演員拍很辛苦　由30度拍到負30度過程超新奇

由麥浚龍（Juno）導演，金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲和高圓圓主演的《風林火山》，齊集多位重量級演員，電影殺青已久但一直上映無期，影迷認真「等到頸都長」。 最近Juno作客組合廿四味主持的網上清談節目《24/7TALK》節目，他就透露《風林火山》現時是等剪接和審批，也分享了拍攝時的難題。

這部警匪動作片集合超強卡士，劇組更為此搭建了面積達6萬平方呎，1:1的比例銅鑼灣實景。（《風林火山》劇照）

《風林火山》這部大製作由演員陣容龐大，電影未上映就廣受觸目，Juno在《24/7TALK》節目上透露他是當年出席威尼斯影展時，開始有構思，「我在威尼斯影展，當地的地下不平，成日浮下浮下，我去到又有時差，感覺很辛苦。之後我就去到多倫多電影節，我就是在那裡開始寫《風林火山》的第一場戲。」

麥浚龍執導之作《風林火山》，陣容之強亦包攬現時影壇最強的卡士，包括劉青雲、古天樂、金城武、梁家輝，還有好些久未在大銀幕露面的朋友，包括林俊賢、杜德偉、盧冠廷，以及賭聖剋星「大軍」程東。（《風林火山》劇照）

Juno表示這次他想寫一個與鬼怪無關的故事，「找Cast、找演員真的很辛苦，其實要集合他們已經很難。」《風林火山》預計在下年上映，Juno指「睇落似是一部警匪片的題材，其實他是一部犯罪片來的，圍繞藥物。」故事發生在一個很凍的世界。

Juno表示拍《風林火山》找Cast、找演員真的很辛苦，要集合他們一起拍戲已經很難。（影片截圖）

「金城武我就去日本傾，逐個去傾。」



Juno透露他在寫第一場戲時，已定好電影的名字是《風林火山》，劇本他足足寫了4年，找演員都用了年半的時間。他表示自己寫劇本時，心目中已經有人選，最後也成功邀請到各個演員參與。「最艱難的是大家都會以為你想拍鬼怪的題材，但我不是，所以要重新向每個演員講。金城武我就去日本傾，逐個去傾。」

Juno形容拍攝《風林火山》是一個很誇張的旅程。（影片截圖）

夏天30幾度要著8個layers戲服



《風林火山》粒粒大星，被問到作為導演會否很難，Juno就指處理方式不同，但不算很難導，「有個好處是因為我自己寫劇本，自己寫、再做導演，會更清楚。」

Juno形容拍攝《風林火山》是一個很誇張的旅程，「因為我們開始拍的時候是夏天，每個角色都要穿8個layers的衣服，由30幾度開始拍，拍到最後那場戲，在外國負30幾度。」來回60幾度溫差，天氣真的很凍。

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負30幾度拍攝：「買個暖爐，不是用來暖人」

拍攝過程相當辛苦，Juno表示在負30幾度的天氣下拍攝，相信對整個劇組來說都是非常新鮮的體驗，「例如我們裝血包、反應彈等，血包一爆出來，立即變冰。拍攝用到要拉的電線全部變硬，全部機器難以運作，我們買個暖爐，不是用來暖人，是要暖部機器。」

Juno笑指在冰天雪地拍戲，意外有個好處是，「電話很快沒有電，所有演員都很專心拍戲，不能上網﹑不能去玩。」但據知在這種天氣下，團隊是拍了一個月，過程的確相當艱難。