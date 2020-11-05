風林火山｜遲遲未能上映關Juno事 　任賢齊否認受傷：佢好用心拍

任賢齊、鄭伊健、潘燦良、談善言等今日（5日）在元朗拍攝新片《大 Project》，小齊與伊健在戲中飾演一對好友夾份創業，開了一間洗碗工場。二人接受訪問時就提到，現在這個市道，其實不是講片酬或價錢，最重要是支持香港電影。

任賢齊、鄭伊健今次在新戲《大 Project》中飾演一對好友，伊健的角色原本是個富二代，但後來經歷不如意的事，與好友小齊夾份創業，開設一間洗碗工場的生意。女主角談善言飾演一名社工，講述她介紹人去到伊健和小齊的洗碗工場上班工。

鄭伊健與任賢齊表示都很希望撐香港電影。（陳順幀 攝）

鄭伊健和任賢齊接受訪問時都透露，今次參與的確是希望支持香港電影，被問到是否收平啲片酬、友誼價支持業界？伊健就指，「這部真的是香港電影，相信我不說大家都知道，我覺得現時不是只講價錢，是一個難得的機會，一班人希望做好一件事出。」

被問到是否收平啲片酬、友誼價支持業界？伊健就指，「這部真的是香港電影，相信我不說大家都知道，我覺得現時不是只講價錢，是一個難得的機會，一班人希望做好一件事出。」（陳順幀 攝）

任賢齊就表示，「伊健跟我說的時候指，這部戲是由新導演執導，沒有很大的budget（預算），加上疫情期間，我們不如支持一下。」而且電影好像在講一般市民現時的心情，會是一個溫馨勵志的喜劇故事。

今次拍攝《大 Project》小齊更到了深水埗拍外景，重返拍《樹大招風》的同一條街，「其實我很久沒回來拍戲，今次我和伊健拍戲時去了很多大排檔、街邊茶記，但可能因為疫情的關係，很多都倒閉了，我有點傷心。對香港的味道我很有形象，以前拍戲去過很多地方，街邊吃的、小食的，（找不到）我有些失落。」

另一部電影《風林火山》被外界指殺青已久，遲遲無法上映的原因是與導演麥浚龍常失蹤又超支有關，有傳小齊在《風林火山》吊威也時受傷，小齊今日接受訪問時亦有回應，他表示自己沒有受傷。（陳順幀 攝）

而提到小齊有份拍攝的另一部電影《風林火山》，電影殺青已久，外界有指作品遲遲無法上映的原因是與導演麥浚龍常失蹤又超支有關，更有傳小齊在《風林火山》吊威也時受傷。小齊今日接受訪問時亦有回應，但他就指自己沒有受傷，「冇事的，不是我受傷，我覺得他很用心拍的，只是拍攝的方式比較浩大，我覺得肯用這麼大的budget拍一部香港電影，是非常不容易，很期待上映。」