《紐約時報》選出25位「21世紀最偉大演員」　僅一位華人演員上榜

美國傳媒《紐約時報》（The New York Times）剛選出了在過去二十年最出色的25位電影演員，當中不乏奧斯卡得獎者，同時也有三位亞洲演員成功獲選。至於「21世紀最偉大演員」第一名則是憑《邊緣特訓》（Training Day）而榮獲第74屆奧斯卡影帝寶座的丹素華盛頓（Denzel Washington）。

丹素華盛頓獲《紐約時報》選為「21世紀最偉大演員」第一名。（《叛諜裁判2》劇照）

現年65歲的丹素華盛頓，在紐約市附近的弗農山出生。在他14歲那年出現了變化，也影響了他的餘生。當時丹素華盛頓的父母離異，而獨力照顧兒子的母親Lennis Lynne將丹素華盛頓送至私立學校就讀。回顧當時這個決定，丹素華盛頓都認為「那個決定改變了我的人生」。最終他1977年在福坦莫大學（Fordham University）取得戲劇與新聞學學士。在完成大學的學業後，他繼續進修演技，完成一年的戲劇課程後，他回到紐約，正式開始他的演員之路。

丹素華盛頓憑《邊緣特訓》奪得他首個奧斯卡影帝寶座。（《邊緣特訓》劇照）

丹素華盛頓在1981年拍攝他的首部作品《Carbon Copy》，6年後，他首次憑電影《Cry Freedom》獲提名角逐金球獎最佳戲劇類電影男主角及奧斯卡獎最佳男配角。雖然當時他與獎項擦身而過，但在1989年，他憑《光榮》（Glory）首奪奧斯卡獎最佳男配角。之後他一直演出不同類型的作品，最終在2001年，第74屆奧斯卡上，憑《邊緣特訓》奪得他首個奧斯卡影帝寶座。難怪《紐約時報》稱他可以演活不同類型的角色，上至莎士比亞及August Wilson的作品，又可以成為英雄或反派。

丹素華盛頓在1989年憑《光榮》奪得奧斯卡最佳男配角獎。（《光榮》劇照）

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