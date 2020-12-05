柯震東億萬豪宅拍片任睇　玄關大到企40人客廳設私人影院

柯震東自從2014年，與房祖名因在北京涉嫌吸毒被捕，原本炙手可熱的星途遭重挫，期間都只有少量工作。6年前拍下的《打噴嚏》更要爸爸出錢拯救，才於今年順利上畫。

其實柯爸爸一直出名愛子心切，早前更有報道指他送兒子一層連天台的特色單位。而柯震東最近亦在個人YouTube頻道上，公開住所的樣貌，片中所見地方大到嚇親人，而且設計相當有品味，極具藝術氣質，不落俗套。

這條自家製作影片，一來就見到大門玄關係，相當寬敞，攝影師相當足以企40人左右。（影片截圖）

柯震東日前在個人YouTube頻道，上載最新影片《柯震東東區千萬藝術宅！超美強迫症的家超像樣品屋》，親自帶網民登堂入室，一窺居所的全貌。該豪宅位於台北市東區，屬高檔次的商住區。柯震東向來跟家人同住，自哥哥置業搬出後，他就可以獨佔一整層。雖然柯震東沒有透露豪宅價錢，但查閱附近平房的成交價，都要1.3億台幣（約3,200港幣）

玄關位更設「藝術區」，牆上有多副畫作，供大家邊脫鞋邊欣賞，而坐在脫鞋的一座體操用馬鞍，相當有趣。(影片截圖)

簡約風不失貴氣

網民從影片看到其家居後，不禁露出羨慕眼光，更指家居擺設整齊企理，相當整齊乾淨，十足示範單位，不過柯震東就不停強調全是爸爸設計及構思，看來柯爸爸的品味不俗。全屋走簡約風，但處處都滲進藝術擺設去豐富視覺。不過講到收藏，柯震東就比較喜歡收藏波鞋及動漫公仔。

柯震東最注重客廳的設計，因為自己花最多時間就是在客廳。(影片截圖)

柯爸全力支持囝囝

其實柯震東父親柯義浤，是台灣某服裝品牌WHIPLE CEO，一路以來都非常支持阿仔入娛樂圈，除了早前出資買回《打噴嚏》版權順利上畫，更曾在電影《那些年，我們一起追的女孩》中出鏡，飾演「柯景騰」的爸爸，真的出錢出力。

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