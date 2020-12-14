【拆彈專家2】片方發聲明否認劉德華甩底網紅直播：保留法律權利

劉德華近日在內地宣傳新片《拆彈專家2》，首次參與「直播帶貨」而引起話題，憑著其天王級的號召力，30秒內就賣出20萬張戲票，為票房成績打下強心針。

「舞帝利哥」指控華仔甩底直播活動令他損失慘重，決定到警局報案追究。（微博圖片）

【拆彈專家2】劉德華疑甩底直播宣傳 網紅嬲爆報警反被指炒作

不過，日前另一位網紅「舞帝利哥」就指控華仔臨時甩底直播活動，更前往警局報案揚言要追究到底，成為網民熱話，有人罵華仔違約不負責任，亦有不少人認為「舞帝利哥」炒作。而片方今日（14日）於官方Facebook帳戶發聲明，表示一名快手網紅，即「舞帝利哥」造謠，證明華仔沒有違約。

日前華仔與《拆彈專家2》導演邱禮濤上直播，引起哄動。（微博圖片）

重溫日前華仔首次參與「直播帶貨」

聲明如下：「本司發現一名快手網紅（快手ID號﹕lige2046）假借本片的名義，聲稱與本片進行商務活動。本司現鄭重聲明，本司及本片皆沒有與該名快手網紅進行商務活動。本司亦沒有安排本片的演員與該名快手網紅進行任何商務活動。本司已為此事進行確認，負責本片首映發佈會快閃展覽之展覽活動公司曾與該名快手網紅就有關上述的快閃展覽簽訂贊助合同，但當中並無涉及商務活動。倘有任何公司及人士繼續散播虛假訊息或聲稱與本片進行任何商務活動，本司將採取一切適當之法律行動以維護本司及本片之一切利益。本司保留一切法律權利。」